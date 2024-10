Google sta iniziando ad essere nettamente meno permissiva per quanto riguarda i requisiti necessari all’utilizzo di Android Auto e a pagarne lo scotto sono prima di tutto gli utenti ancora in possesso di smartphone Android particolarmente vecchi, alcuni dei quali si stanno già imbattendo nel temuto messaggio “no longer support”.

I più attenti di voi ricorderanno forse che qualche mese fa vi avevama parlato del cambiamento dei requisiti necessari per utilizzare Android Auto. Tra le altre cose, vi avevamo segnalato l’avanzamento della versione minima per avere accesso alla piattaforma: condizione imprescindibile per utilizzare Android Auto è possedere uno smartphone con a bordo Android 9 o una versione più nuova.

Sebbene l’introduzione del cambiamento in discorso risalga dunque a qualche mese fa, pare che di recente il colosso di Mountain View lo stia applicando con maggiore rigore. A tal proposito, si riporta una segnalazione — proveniente da Reddit — di un utente possessore di un LG V30, che, come si evince dallo screenshot riportato di seguito, è stato privato del supporto ad Android Auto (“This phone no longer supports Android Auto”). È opportuno precisare che il caso di specie è comunque anomalo, in quanto ad LG V30 è stato garantito l’aggiornamento ad Android 9 Pie, tuttavia quello dell’utente in questione è ancora fermo ad Android 8, non rispettando così il requisito minimo richiesto.

La ragione ufficiale di questi requisiti non è mai stata rivelata da Google, anche se giova ricordare che proprio a partire da Android 9.0 Pie c’è stata l’integrazione di Android Auto a livello di sistema. Inoltre, l’impatto sugli utenti è comunque molto limitato: lo scorso maggio 2024, Android 8 rappresentava un mero 5,8% dei dispositivi Android in circolazione. Insomma, per i possessori di smartphone Android così vecchi — privi ormai da anni di supporto software ufficiale — che desiderino continuare ad usare Android Auto, è giunto il momento di passare ad un dispositivo più nuovo (a tal proposito, ecco la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese). Del resto, la scelta tagliare fuori Android 8, versione ormai vecchia di circa 7 anni, è anche in linea con le nuove politiche di aggiornamento dei produttori Android.