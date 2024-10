In un post sul social network X, l’informatore Sudhanshu Ambhore avrebbe recentemente gettato luce su quelle che dovrebbero essere, a tutti gli effetti, il periodo di lancio e il parziale listino prezzi dei nuovi smartphone entry-level Motorola Moto G05 e Moto G15: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto G05 e G15: prezzi e periodo d’uscita attesi

A detta dell’informatore sopracitato, Motorola Moto G05 sarà disponibile con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ad un prezzo pari a circa 140 euro. La variante con 256 GB di memoria interna, invece, sarà verosimilmente venduta ad un prezzo indicativo di 170 euro.

Nel caso di Motorola Moto G15, la configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna debutterà ad un prezzo di circa 200 dollari. Entrambi i nuovi modelli di smartphone firmati Motorola debutteranno in Europa nel corso del mese di novembre. Attualmente non conosciamo una data d’uscita precisa e le specifiche tecniche dei rispettivi modelli, informazioni che verranno sicuramente divulgate a breve da parte della compagnia produttrice.

L’unica informazione in tal senso riguarderebbe nello specifico Motorola Moto G15, che sarebbe recentemente apparso in alcuni benchmark del noto portale Geekbench. Nella sua variante da 4 GB di RAM, il nuovo modello avrebbe totalizzato 340 punti in single-core e 1311 punti in multi-core, evidenziando un processore octa-core con sei core a una velocità di 1,70 GHz e i rimanenti due core da 2 GHz. Per fare un rapido confronto con l’anno precedente, la versione da 8 GB di RAM di Motorola Moto G14 totalizzò 447 punti in single-core e 1577 in multi-core: trattandosi però di quantitativi differenti di RAM, si tratta al momento di una comparazione ad armi impari.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai due nuovi modelli da parte di Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane, in vista del lancio ormai imminente.