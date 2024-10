Sempre meno giorni ci separano dal lancio di Realme GT 7 Pro, previsto per il mercato cinese per il prossimo 4 novembre, ed entro la fine dello stesso mese per il mercato globale. Nonostante la compagnia abbia gradualmente svelato alcuni dettagli del nuovo modello di smartphone attraverso la pubblicazione di diversi trailer, non sono state ancora divulgate le specifiche tecniche. Un recente leak condiviso dall’informatore Arsène Lupin sul social network X e la presunta certificazione cinese del modello potrebbero però aver svelato cosa possiamo aspettarci: scopriamolo insieme nel dettaglio.

Realme GT 7 Pro: le specifiche attese

In base a quanto si evince dal leak in questione, Realme GT 7 ospiterà un display AMOLED da 6,78 pollici di diagonale e risoluzione 2780 x 1264 pixel, probabilmente con una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz e una densità di pixel pari a 450 ppi, con picco di luminosità da 6000 nit.

Confermato invece il chip che troveremo sotto il cofano, ovvero Snapdragon 8 Elite, realizzato con processo produttivo TSMC a 3 nanometri e CPU personalizzata Oryon, che garantisce un notevole aumento nelle prestazioni generali con una velocità massima di 4,32 GHz.

Ad alimentare il tutto troveremo invece una batteria da 6500 mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida da 120 W di potenza. Passando al comparto fotocamere, il leak suggerirebbe la presenza di un modulo a tre sensori, con il sensore principale da 50 megapixel e apertura f/1,88, accompagnato verosimilmente da un teleobiettivo da 50 megapixel e un sensore da 8 megapixel con apertura f/2,2, probabilmente destinato alle foto a campo largo. Nel caso della fotocamera anteriore troveremo invece un sensore da 16 megapixel con apertura f/2,45. Realme GT 7 Pro monterà l’interfaccia proprietaria UI 6, basata su Android 15.

A tali rumor si aggiungerebbe poi la recente certificazione cinese TENAA sotto il codice seriale RMX5010, che confermerebbe quanto sostenuto finora con alcune importanti dettagli relativi ai diversi tagli di memoria, RAM e colorazioni. Nello specifico, Realme GT 7 sarà disponibile per il mercato cinese nelle seguenti configurazioni:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna

Tutte le configurazioni sopracitate saranno disponibili nelle colorazioni Mars Design, Star Trail Titanium e Light Domain White.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno per forza di cose trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia cinese. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni, in vista del lancio ufficiale sul mercato di tutto il mondo.