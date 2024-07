In occasione del discorso annuale di Lei Jun, fondatore di Xiaomi, è stato presentato al pubblico il nuovo Xiaomi Watch S4 Sport. Stiamo parlando di uno smartwatch premium, capace di abbinare funzioni e rilevazioni avanzate a uno stile elegante, che lo rende ben distinguibile dagli altri prodotti del settore.

Durante l’evento, tenutosi nelle scorse ore, il dispositivo è stato presentato forte del supporto per il test professionale della soglia anaerobica. Questa prova permette di monitorare la forza massima della resistenza aerobica dell’utente, un dato che aiuta a migliorare in modo efficace il rapporto tra frequenza cardiaca, resistenza e ritmo di allenamento. Per raggiungere un’elevata efficienza sotto questo punto di vista, Xiaomi ha stretto una collaborazione con Suunto, compagnia che produce orologi sportivi, che ha fornito un algoritmo specifico.

Così come mostrato dal poster ufficiale, Watch S4 Sport si presenta con un quadrante rotondo, disponibile nero e arancione, dotato di corona rotante. Il display è un OLED da 1,43 pollici, capace di offrire una luminosità massima di 2.200 nit: aspetto che rende lo schermo leggibile anche alla luce del sole.

Watch S4 Sport: materiali, batteria e prezzo

Ha testimoniare la natura “premium” di questo smartwatch sono i materiali utilizzati. Stiamo infatti parlando di un corpo in titanio e vetro zaffiro. Per quanto concerne i cinturini, gli utenti possono scegliere tra quattro varianti: fluoroelastomero, silicone, intrecciato e titanio Milanese. Il sensore della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue sono protetti da vetro zaffiro e, secondo quanto sostenuto da Xiaomi, i sensori raggiungono una precisione del 97,2%.

A impreziosire ulteriormente il Watch S4 Sport è la certificazione subacquea EN13319. Tradotta in termini pratici, questa permette di effettuare immersioni fino a 40 metri. Sotto il punto di vista software è bene citare il supporto NFC che, di fatto, rende l’orologio utilizzabile anche come chiave per un’eventuale automobile.

Risulta molto apprezzabile anche la batteria da 586 mAh: un passo avanti da non sottovalutare rispetto al Watch S3 che era dotato di una da 486 mAh. A livello concreto, secondo i produttori, la batteria dovrebbe garantire un’autonomia di 15 giorni. Infine, in occasione della presentazione del Watch S4 Sport, è stato svelato il suo prezzo, ovvero 2.000 Yuan (circa 250 euro).