HONOR, il noto marchio di dispositivi elettronici, ha inaugurato la sua prima bottega in Italia, situata nel rinnovato MediaWorld Tech Village di Milano Certosa. Il nuovo spazio rappresenta un’importante evoluzione per il brand, e offre agli utenti l’opportunità di immergersi completamente nell’ecosistema Honor.

La bottega ha una superficie è di 95 m² e si propone come un centro interattivo dove i visitatori possono esplorare e testare una vasta gamma di prodotti, che spaziano da smartphone e tablet a notebook e smartwatch. Tra le novità più attese, c’è il pieghevole HONOR Magic V3, un dispositivo ultra sottile con uno spessore di soli 9,2 mm e un peso di 226 g, che promette un’eccellente portabilità e prestazioni elevate grazie alla sua batteria al silicio-carbonio di terza generazione.

Non parliamo solo di un luogo di vendita, ma bensì di un vero e proprio spazio esperienziale. Gli utenti potranno scoprire funzionalità innovative come Magic Portal e le nuove tecnologie di intelligenza artificiale integrate nei dispositivi, ideali per appassionati di fotografia e gaming. Inoltre, l’area sarà utilizzata per ospitare eventi esclusivi e workshop interattivi, creando così opportunità di apprendimento e interazione diretta con il brand.

Pier Giorgio Furcas, Direttore commerciale di HONOR Technologies Italia, ha commentato: “L’inaugurazione di questa bottega rappresenta un momento significativo per il nostro brand. Vogliamo offrire ai clienti italiani un’esperienza tecnologica innovativa e di alta qualità.”

MediaWorld, ha accolto con entusiasmo questa nuova apertura, sottolineando l’importanza di una sinergia che arricchisce l’offerta al pubblico. Sven Degezelle, Chief Commercial Officer di MediaWorld, ha dichiarato: “Siamo certi che questa collaborazione porterà grandi benefici a tutti gli appassionati di tecnologia.”

L’inaugurazione ufficiale della bottega di Honor a Milano Certosa, tenutasi oggi 24 ottobre, ha coinvolto i partecipanti attraverso varie dimostrazioni dei prodotti. Con questa iniziativa, HONOR riuscirà a creare anche un legame più forte e personale con i consumatori italiani e il suo pubblico. È un passo significativo verso un futuro in cui la tecnologia è sempre più al servizio delle persone, rendendo la vita quotidiana più connessa e accessibile.