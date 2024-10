Ora che la versione finale di Android 15 è pronta, i vari produttori di smartphone subiscono la pressione dei rispettivi utenti impazienti di provare il nuovo OS di Google e ciò riguarda ovviamente anche TCL.

Questo produttore negli ultimi dodici mesi ha lanciato tanti smartphone e, pertanto, non c’è da stupirsi se siano numerosi gli utenti a chiedersi quando sarà rilasciato l’aggiornamento ufficiale che porterà sul proprio device Android 15.

Ebbene, nei giorni scorsi il team di TCL ha confermato quali sono gli smartphone che potranno contare su questo ambito update.

Ecco quali smartphone di TCL riceveranno Android 15

Pare che il produttore stia rivedendo la sua politica di aggiornamento: se i modelli rilasciati in precedenza erano limitati a un singolo update del sistema operativo, infatti, ci sono alcuni telefoni della serie TCL 50 per i quali è in programma anche un secondo aggiornamento dell’OS (ciò significa Android 16), oltre che cinque anni di patch di sicurezza.

Questo è l’elenco degli smartphone di TCL che dovrebbero ricevere Android 15:

TCL 50 5G (anche Android 16)

TCL 50 NXTPAPER 5G (anche Android 16)

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G (anche Android 16)

TCL 50 SE

TCL 50 XL 5G

TCL 505

TCL Tab 8 Gen 2 e LTE

TCL Tab 10 NXTPAPER 5G

TCL Tab 11 Gen 2 e LTE

TCL Tab 11 FE

C’è da precisare che TCL fino a questo momento non si è rivelata una delle aziende più veloci nel rilascio degli aggiornamenti e, pertanto, i suoi utenti probabilmente non riceveranno l’update ad Android 15 a breve.

Tra le novità che dovrebbero essere implementate con tale aggiornamento vi dovrebbero essere le funzionalità Private Space e Partial Screen Sharing, il supporto alla connettività satelliare, un sistema di allerta per i terremoti, la visualizzazione delle mappe offline per Wear OS e la possibilità di archiviare le applicazioni.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più, basta avere un po’ di pazienza.