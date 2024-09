Come ormai dovreste sapere se ci seguite, Google non rimane mai a girarsi i pollici con le sue app e i suoi servizi, ed è sempre al lavoro per implementare cambiamenti o perfezionamenti, anche piccoli. Uno di questi riguarda Google Keep e l’inserimento di nuove note, e abbiamo iniziato a scoprirlo qualche mese fa: la casa di Mountain View lo ha migliorato rispetto all’inizio, ma purtroppo non si sta decidendo a introdurlo, anche se probabilmente farebbe piacere agli utenti.

In arrivo un pulsante FAB rinnovato in Google Keep

Google Keep, o Note di Keep se vogliamo restare all’attuale nomenclatura che appare sullo smartphone dopo l’installazione, è una delle app più popolari targate Big G, e consente di salvare note testuali, elenchi, scarabocchi e registrazioni audio, anche con immagini allegate. Già da un po’ il design dell’applicazione per Android vede una barra inferiore che consente di avviare il salvataggio di varie tipologie di note, affiancata da un pulsante FAB (flottante) in basso a destra, che avvia l’acquisizione di una nota.

Ancora nessuna traccia del rinnovato pulsante FAB che abbiamo visto ormai diversi mesi fa, anticipato dal solito AssembleDebug, ispirato a quello di Google Calendar e ora ulteriormente migliorato: come si vede in questo breve video proveniente dalla stessa fonte, il nuovo design dell’applicazione prevederebbe la rimozione della sopra citata barra inferiore in favore del solo pulsante flottante. Quest’ultimo consentirebbe di avviare l’acquisizione delle varie tipologie di note, ossia testo, lista, disegno e immagini, attraverso l’apparizione di quattro pulsanti in stile Material You.

Rispetto a quanto visto qualche mese fa sono stati fatti ulteriori passi avanti nell’aspetto, segno che finalmente potremmo riuscire a vederlo concretamente all’interno di Google Keep. Per scoprirlo non dobbiamo fare altro che attendere: nel frattempo potete verificare di disporre della più recente versione di Google Keep facendo un salto sul Google Play Store attraverso il badge qui in basso.

Vi piace questo pulsante flottante rinnovato o preferite l’attuale barra inferiore? Fateci sapere la vostra.