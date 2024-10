Se possiedi una Tesla e senti la mancanza di Android Auto o Apple CarPlay, c’è finalmente una soluzione; Teslogic ha annunciato il lancio di Screenmate, un piccolo dispositivo che porta queste funzionalità sui veicoli elettrici del brand statunitense. Sebbene Tesla non supporti nativamente Android Auto o CarPlay, il nuovo prodotto di Teslogic promette di integrare queste piattaforme direttamente sul display dell’auto.

Android Auto e CarPlay sulle auto Tesla

Screenmate è un mini-computer che si collega allo schermo dei veicoli Tesla, permettendo di utilizzare le app dello smartphone, sia Android che iPhone, direttamente sul display del veicolo. Con questo si potranno leggere messaggi, utilizzare app di navigazione native, e perfino giocare a giochi Android o collegare una console di gioco tramite HDMI o USB. La versatilità di Screenmate lo rende un’opzione interessante per chi vuole sfruttare al massimo lo schermo della propria Tesla, che altrimenti sarebbe limitato alle app native.

Stando a quanto riportato dall’azienda, Screenmate offre anche alcune funzionalità aggiuntive che migliorano l’esperienza di guida. Una delle più interessanti è la possibilità di avere la dashboard della Tesla “fluttuante” sopra le app in uso, così da poter visualizzare sempre informazioni importanti come velocità, avvisi sugli angoli ciechi e lo stato della batteria. Grazie alla modalità “Dual View”, si può dividere lo schermo mostrando l’interfaccia originale sulla parte sinistra e le app del tuo telefono sulla parte destra. In alternativa, è possibile utilizzare il proprio smartphone come secondo display per visualizzare informazioni cruciali come velocità, avvisi sugli angoli ciechi e lo stato della batteria.

Un’altra caratteristica utile è il Control Panel, un pannello di controllo che permette di accedere rapidamente a comandi essenziali con un solo tocco, migliorando la sicurezza e la facilità d’uso mentre sei alla guida.

Compatibilità e disponibilità di Screenmate

Screenmate è compatibile con diversi modelli Tesla: Model Y (tutti), Model 3 (2017-2023), Model S (2021 o successivi), Model X (2021 o successivi), e Model 3 Refresh 2024. Il dispositivo è attualmente disponibile su Kickstarter con un’offerta Early Bird a partire da 549 dollari, al momento un po’ probitivo ma pur sempre una scelta interessante per coloro che desiderano integrare Android Auto o CarPlay senza compromettere le funzionalità originali.