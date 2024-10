OnePlus ha presentato Magnetic Turbine, un nuovo caricabatterie wireless magnetico ad alte prestazioni progettato per fornire una ricarica più rapida ed efficiente.

Il dispositivo sfodera un design bianco con un accento rosso al centro e supporta fino a 50 W di ricarica wireless AirVOOC. L’azienda lo descrive come il dispositivo che offre il wattaggio più elevato nella ricarica magnetica.

OnePlus Magnetic Turbine incorpora un sistema di raffreddamento che include una ventola, alette di dissipazione del calore, un cuscinetto in silicone e un foglio di alluminio per un’efficace gestione del calore.

Ecco il caricabatterie magnetico AirVOOC da 50 W per OnePlus 13, OPPO Find X8 e iPhone

Questo caricabatterie magnetico arriva in tempo per il lancio delle serie di smartphone OPPO Find X8, previsto in Cina per il 24 ottobre, e della serie OnePlus 13, previsto in Cina per il 31 ottobre e che dovrebbe supportare la ricarica wireless da 50 W, tuttavia questo caricabatterie funzionerà anche con gli iPhone.

OnePlus 13 sarà uno dei primi smartphone animati dal chipset Snapdragon 8 Elite e offrirà un display micro-quad-curvo e un modulo fotocamera circolare con tre obiettivi, un flash LED e il logo Hasselblad “H”.

Le specifiche principali dell’imminente smartphone includono un display BOE X2 da 6,82 pollici 2K a 120 Hz, fino a 24 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di storage UFS 4.0, una batteria da 6.000 mAh con ricarica cablata da 100 W, una fotocamera frontale da 32 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 MP.