È rimasto pochissimo tempo per attivare l’offerta ho. 100 Giga, una delle più apprezzate dell’operatore virtuale. La proposta di ho. Mobile è infatti disponibile solo fino al 31 ottobre 2024, salvo proroghe: vediamo in cosa consiste e come attivarla prima del termine.

Come e perché attivare ho. 100 Giga di ho. Mobile

Ancora per pochi giorni è disponibile una delle offerte senza dubbio più popolari di ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone: si tratta di ho. 100 Giga, un’offerta che mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di Internet sotto rete 4G+ (Vodafone, naturalmente) al costo di 4,99 euro al mese. Risulta attivabile solo fino al 31 ottobre 2024 compreso ed è compatibile con ho. il Turbo e ho+.

Con l’opzione ho. il Turbo è possibile fare un “upgrade” e attivare il 5G al costo di 1,29 euro al mese, mentre con ho+ si può non solo ottenere la compatibilità con la rete di quinta generazione, ma anche avere accesso a una serie di sconti e vantaggi (come ad esempio lo sconto mensile da 5 euro su 30 euro di rifornimento presso Q8) al costo di 1,99 euro al mese. Come abbiamo visto, da qualche mese ho. Mobile ha introdotto il 5G per le sue offerte, ma solo ai clienti dotati delle opzioni aggiuntive appena citate oppure di offerte specifiche.

L’offerta ho. 100 Giga è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore virtuale con un costo di attivazione pari a 9 euro, a cui vanno aggiunti i 5 euro per la prima ricarica per un totale di 14 euro (il costo della SIM è gratuito). È attivabile dai clienti che decidono di portare il loro numero in ho. Mobile da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan e Feder.

La portabilità può anche essere effettuata successivamente all’acquisto, ma la richiesta deve essere fatta entro 15 giorni dall’attivazione della SIM. Il costo della SIM è gratuito, come dettro, mentre per l’attivazione tramite eSIM è previsto un costo aggiuntivo una tantum di 1,99 euro. Se siete interessati all’attivazione di ho. 100 Giga potete seguire il link qui in basso: avete tempo solo fino allo scoccare della mezzanotte del 31 ottobre 2024.