Se stai cercando uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è l’occasione perfetta. Nothing Phone (2a) 8+128GB è finalmente disponibile su Amazon a meno di 300€, segnando un nuovo minimo storico rispetto al prezzo di listino di 349€. Scopriamo insieme le specifiche tecniche e i dettagli dell’offerta.

Prestazioni al top con il Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) si distingue per il suo design innovativo e le prestazioni elevate. Equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, offre un’esperienza visiva fluida e di alta qualità, ideale per gaming e contenuti multimediali. Sotto la scocca, il chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro garantisce ottime prestazioni, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del dispositivo, con una doppia fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera frontale da 32 MP permette di scattare selfie dettagliati e video in alta definizione.

In termini di autonomia, la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 45 W, garantendo il 50% di carica in soli 23 minuti. Inoltre, il dispositivo è protetto dalla certificazione IP54, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Nothing Phone (2a).

Non da meno ovviamente la presenza della Glyph Interface, ovvero una combinazione di LED al posteriore che possono fungere da LED di notifica sia per chiamate che per SMS (e non solo).

L’offerta imperdibile su Amazon

Nothing Phone (2a) 8+128GB, nella colorazione Nero, è disponibile oggi su Amazon a soli 292,99€. Si tratta di un’offerta limitata nel tempo, con uno sconto di 56€ rispetto al prezzo precedente, ed è la prima volta che il prezzo scende sotto i 300€. Se stai cercando un ottimo smartphone di fascia media, questo indubbiamente non vi deluderà, anche grazie al suo design unico tanto nell’hardware quanto nel software.