Honor si sta preparando per il lancio del suo prossimo top di gamma, e lo dimostra il fatto che le prime immagini di Honor Magic7 Pro sono leakate in Rete, a qualche mese di distanza dal presunto arrivo sul mercato.

Honor si è guadagnata un posto di tutto rispetto nel panorama degli smartphone Android negli ultimi anni, grazie a dispositivi top di gamma che si sono dimostrati smartphone senza rinunce, con hardware all’altezza della concorrenza e fotocamere da primo della classe. Dopo la serie Honor Magic6, di cui abbiamo visto in Italia soltanto le versioni Magic6 Pro e Magic6 Lite, il produttore cinese si prepara a lanciare il nuovo modello previsto per il 2025.

Grazie ad un post su Weibo possiamo vedere le prime immagini dal vivo di Honor Magic7 Pro, posto all’interno di una cover protettiva che però ci lascia modo di farci un’idea di quello che sarà il design del nuovo smartphone. Nelle immagini, che potete visionare nella galleria qui in basso, notiamo come Honor abbia deciso di mantenere sostanzialmente le stesse linee dei suoi predecessori, con uno smartphone dagli angoli stondati e il display curvo ai lati.

Resta presente anche la pillola nella parte alta e centrale del display, che ospita la fotocamera anteriore e i vari sensori per lo sblocco biometrico facciale in tre dimensioni, seppur all’apparenza più piccola rispetto a quella vista su Honor Magic6 Pro.

Tutto ciò che sappiamo su Honor Magic7 Pro

Stando ai rumor degli scorsi mesi, Honor Magic7 Pro dovrebbe introdurre un display ulteriormente migliorato, con la stessa risoluzione da 1.5K già apprezzata sugli attuali top di gamma, e una nuova batteria al silicio carbonio di cui non conosciamo ancora le specifiche. Per quanto riguarda le fotocamere, fiore all’occhiello degli smartphone di Honor, voci parlano di un sensore OmniVision OV50H da 50 megapixel per la fotocamera principale e di un sensore Sony IMX882 per la fotocamera teleobiettivo.

Dato che il mercato dei dispositivi mobili sta ormai virando completamente verso l’intelligenza artificiale, era lecito aspettarsi che anche Honor Magic7 Pro introducesse novità in tal senso. La nuova serie di smartphone dovrebbe infatti debuttare un nuovo pacchetto di funzionalità IA, che renderebbe Magic7 Pro il primo “AI Phone” del produttore cinese.

Ad animare tutto questo dovrebbe esserci lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, il cui debutto è previsto per il mese di ottobre. Se Honor dovesse decidere di seguire le tempistiche già sperimentate con Magic6, possiamo dunque aspettarci un annuncio e un arrivo sul mercato di Honor Magic7 Pro intorno al mese di gennaio 2025.