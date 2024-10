Prosegue il rinnovamento dell’app Fitbit da parte di Google: dopo i cambiamenti riguardanti la pagina con le statistiche sulla frequenza cardiaca e quelli delle pagine relative a Risposte del corpo e umori, Mindfulness e Punteggio gestione stress, la casa di Mountain View introduce novità nella tavolozza dei colori utilizzata dall’applicazione e tocchi in più di Material You. Vediamo quali sono i cambiamenti in arrivo.

Ulteriori novità per l’app Fitbit

Si tratta di un periodo di grandi cambiamenti in casa Fitbit, tra funzioni premium che diventano gratuite, i già citati rinnovamenti all’interno dell’app per Android, l’esordio di Fitbit Labs e le novità riguardanti il sito (con Fitbit.com che si è trasferito sul Google Store a inizio mese) e l’account X ufficiale (@fitbit si è unito a @madebygoogle, anche se @FitbitSupport resta attivo).

Quest’oggi torniamo a parlare dell’app Fitbit per Android perché sono in distribuzione ulteriori cambiamenti a livello di design, tra la tavolozza dei colori e non solo. Al posto di uno sfondo bianco, le varie card con i dati risultano ora leggermente più scure, con uno stacco più delicato e un minore contrasto rispetto al background; quest’ultimo diventa infatti un po’ più chiaro rispetto al grigio utilizzato in precedenza, mentre la barra inferiore si scurisce in modo evidente. In questi screenshot condivisi da 9to5Google possiamo comparare la “vecchia” versione (la prima nelle varie coppie) con quella nuova.

Previous Next Fullscreen

Non parliamo di uno stravolgimento, ma sono comunque state fatte modifiche in tutti i feed principali, nelle pagine delle varie statistiche e in altre schermate. Chissà che si tratti di un indizio dell’arrivo a breve dell’attesissima modalità scura, particolarmente attesa dagli utenti.

Come si può vedere in questo ulteriore screenshot, prosegue nel frattempo il rinnovamento in stile Material You delle varie sezioni: questa volta viene coinvolta la pagina dove si possono selezionare altri dispositivi da aggiungere. Invece di un lungo elenco da scorrere, troviamo alcuni nuovi filtri per selezionare le varie tipologie di dispositivo, come smartwatch, tracker e bilance smart.

Avete già ricevuto queste novità per l’app Fitbit sul vostro smartphone? Potete verificare di disporre della più recente versione dell’applicazione (4.28) seguendo il badge qui in basso verso il Google Play Store.