Google ha gradualmente aggiornato l’app Fitbit e ora ha riprogettato la pagina delle statistiche sulla frequenza cardiaca. Ecco cosa cambia con il nuovo design.

Innanzitutto la sezione “Frequenza cardiaca” ora si chiama “Cuore” e la prima cosa che si vede è una vista “Giorno” invece di “Settimana”, quindi è necessario un tocco per scoprire le statistiche relative al giorno, mese, 3 mesi e anno.

Il grafico è per lo più invariato, con filtri per la frequenza cardiaca a riposo e le zone di frequenza cardiaca.

L’aggiornamento delle statistiche dettagliate presente nella vista giornaliera è in linea con il resto della nuova app. L’elenco dei giorni nella visualizzazione settimanale che mostra il grafico della frequenza cardiaca nell’arco di 24 ore è più compatto e non disponibile in nessun’altra scheda di incremento, pertanto non è più possibile scorrere in modo continuo.

Nella parte inferiore di ogni scheda è presente un carosello di “Valutazioni sanitarie” che rimanda alle notifiche di ritmo irregolare, ECG, notifiche di frequenza cardiaca elevata e di frequenza cardiaca bassa. Purtroppo la barra di stato è ancora impostata sul testo chiaro e non c’è traccia di un tema scuro.

Questa riprogettazione della sezione relativa alla frequenza cardiaca è visibile con la versione 4.25.2 dell’app Fitbit per Android disponibile tramite Google Play Store.