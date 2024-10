Dal team di Fitbit Labs arrivano alcune interessanti novità dedicate agli utenti che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità del proprio dispositivo indossabile, rendendolo un assistente personale ancora più completo per tenere sotto controllo salute e stato fisico.

Prima di proseguire, ricordiamo che Fitbit Labs è la soluzione studiata dal team di Google per mettere a disposizione degli utenti premium un pacchetto di funzionalità sperimentali basate sull’intelligenza artificiale, da testare prima del loro eventuale lancio globale.

Fitbit Labs è pronto per il suo esordio ufficiale

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il team di Fitbit Labs ha annunciato che il servizio è ora disponibile per alcuni utenti selezionati, che hanno così la possibilità di scegliere di esplorare nuove funzionalità sperimentali e fornire feedback preziosi mentre sono ancora in fase di sviluppo.

Gli utenti selezionati per testare queste funzioni sperimentali vedranno l’apposita opzione nella scheda “Tu” dell’app Fitbit e da lì potranno scegliere di partecipare a un laboratorio o entrare in una lista d’attesa.

Il team di sviluppatori mette in risalto la grande importanza di questo programma, in quanto la possibilità di testare nuove capacità nei laboratori aiuterà Fitbit a capire come gli utenti interagiscono con queste funzionalità e come possono essere migliorate e rese più utili, consentendo così al produttore di fornire agli utenti informazioni ancora più interessanti e fruibili sui loro dati di salute e fitness.

Così come previsto, il primo laboratorio riguarda una funzionalità sperimentale che utilizza i modelli di Google Gemini e ha come obiettivo quello di testare la capacità dell’intelligenza artificiale di comprendere le domande degli utenti sulla salute e sul benessere e di fornire loro risposte personalizzate su alcuni tipi di dati Fitbit (per esempio, spiegazioni su come l’attività fisica influisce sul sonno, con il supporto di un grafico).