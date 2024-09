Prosegue il rinnovamento dell’app Fitbit da parte di Google: dopo i cambiamenti riguardanti la pagina con le statistiche sulla frequenza cardiaca proposti qualche giorno fa, in queste ore la casa di Mountain View rinnova anche le pagine relative a Risposte del corpo e umori, Mindfulness e Punteggio gestione stress. Nel frattempo, il sito Fitbit si prepara a trasferirsi definitivamente in casa Google.

L’app Fitbit si aggiorna e rinnova altre sezioni

Qualche giorno fa è toccato alla sezione sulla frequenza cardiaca, e in queste ore altre pagine dell’app Fitbit stanno accogliendo un nuovo design più moderno. Stavolta tocca alle pagine riguardanti Risposte del corpo e umori, Mindfulness e Punteggio gestione stress, tutte e tre facenti parte della sezione relativa a stress e consapevolezza. Le modifiche toccano i nomi delle pagine e il design generale, grazie al quale ora risulta tutto più uniforme nell’aspetto e di conseguenza coerente.

Nella pagina riguardante la risposta del corpo e l’umore abbiamo ora le schede “Giorno” e “Settimana”, con quest’ultima che va a sostituire la precedente sequenza temporale. Qui in basso possiamo apprezzare i passi avanti rispetto alla versione precedente.

Nella sezione mindfulness abbiamo novità generali a livello di interfaccia, ma anche tre schede nella parte superiore che ci permettono di selezionare i risultati per settimana, mese o anno.

Per quanto concerne la gestione dello stress, Google ha rinnovato le varie pagine e ha rimosso la visualizzazione mensile, lasciando la possibilità di consultare i punteggi per giorno o settimana. In più sono state rinominate alcune sezioni.

Probabilmente nelle prossime settimane saranno rinnovate anche tutte le altre sezioni non ancora toccate, come quelle riguardanti i parametri sulla salute, il peso, il cibo e l’acqua. Le novità sono apparse con l’aggiornamento alla versione 4.26.1 dell’app Fitbit, dunque non dovrebbero essere state abilitate lato server: in ogni caso potete verificare di disporre della più recente versione dell’app o aggiornare facendo un salto sul Google Play Store attraverso il badge qui in basso.

Fitbit.com si trasferisce sul Google Store

Come sicuramente saprete, ormai da diverso tempo Fitbit è stata acquisita da Google: già da un po’ è possibile acquistare smartwatch, smartband e i prodotti Fitbit attraverso il Google Store, e la sezione relativa all’assistenza (help.fitbit.com) è stata migrata dallo scorso gennaio sul sito di Big G (support.google.com/fitbit). Per ora resisteva il sito Fitbit.com, all’interno del quale è possibile saperne di più sulle tecnologie Fitbit, ma anche consultare i prodotti in vendita (con rimando al Google Store per l’acquisto) e non solo.

Come fa notare un banner apparso in cima al sito, a partire dal 1° ottobre il sito si trasferirà sul Google Store:

“Il 1 ottobre, il negozio Fitbit verrà trasferito. Acquista Fitbit sul Google Store“

Seguendo il link indicato si viene trasferiti alla sezione del Google Store relativa a smartwatch e tracker, con tanto di messaggio di benvenuto: “Ce l’hai fatta! Google Store è il tuo nuovo spazio per l’intera gamma Fitbit. Inizia a fare acquisti qui sotto o ricevi assistenza per il tuo account Fitbit qui“. Attraverso quest’ultimo link si apre una pagina sempre dedicata ai prodotti Fitbit (“Fitbit è diventato Google Fitbit, ma su questa pagina puoi ancora trovare tutto ciò che serve per gestire i tuoi prodotti Fitbit“), all’interno della quale è possibile consultare le sezioni:

A questo link, raggiungibile cliccando su “Altre funzionalità” all’interno della pagina indicata più su, è possibile trovare maggiori informazioni sulle varie funzioni per la salute, la gestione dello stress, il sonno, la rilevazione del battito e non solo. Resiste al suo posto il sito dedicato alla community Fitbit.

Vi ricordiamo che proprio in queste ore sono attivi sul Google Store gli sconti di compleanno, che coinvolgono anche i prodotti Fitbit.