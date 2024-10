Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire, insieme all’assistenza post vendita con tutta una serie di servizi.

E proprio quest’ultimo aspetto è quello che è stato valutato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) con l’undicesima edizione del sondaggio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2025”, che ha visto trionfare Samsung ancora una volta.

Samsung è la regina del post vendita in Italia

Ebbene sì, Samsung si è rivelata ancora una volta al vertice di questa speciale classifica per vari tipi di prodotti (ottenendo il titolo “N.1 Servizio”), dagli smartphone agli smartwatch, dalle smart TV ai sistemi audio, oltre che per altre categorie di dispositivi smart home.

Il sondaggio in questione ha preso in esame 363.986 giudizi di clienti relativi a 2.266 aziende che operano in 223 diversi settori della nostra economia e per ogni settore è stato calcolato un punteggio SES (Service Experience Score), che indica la quota media degli italiani che giudicano come “positivo” il servizio clienti delle aziende che rientrano in quello specifico settore.

Il sondaggio di ITQF non si limita ai singoli aspetti del servizio, prendendo in considerazione anche il rapporto complessivo con i clienti e l’esperienza di acquisto.

Le aziende che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio” mentre a quella che ottiene il punteggio più alto di tutto il settore di appartenenza spetta il titolo “N.1 Servizio”.

Grande soddisfazione per i risultati di questa nuova edizione del sondaggio di ITQF è stata espressa da Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia, il quale ha precisato che la convinzione del colosso coreano è da sempre che “l’eccellenza del servizio sia un elemento chiave, e questo riconoscimento, basato sull’opinione di chi ci sceglie quotidianamente, dimostra che stiamo seguendo la giusta direzione”.