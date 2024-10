I nostri “vicini” possono contare su una velocità di Internet mobile superiore rispetto alla nostra: questo è quanto emerge dell’analisi nPerf sulle reti mobili, che tiene conto delle medie in download sotto reti 3G, 4G e 5G in Italia, Svizzera, Austria, Francia, Croazia e Slovenia.

Velocità Internet mobile a confronto: l’Italia all’ultimo posto tra i “vicini”

L’analisi nPerf ha preso in considerazione 387.515 test di velocità svolti in Italia attraverso l’app disponibile su Google Play Store e App Store, e 1.232.536 test svolti nel resto dei Paesi (Svizzera, Austria, Francia, Croazia e Slovenia); il periodo è quello compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2024.

I risultati non sono particolarmente lusinghieri per il nostro Paese, perlomeno con questo tipo di confronto: l’Italia si trova infatti all’ultimo posto con una velocità media di Internet mobile di 82 Mb/s, superata nell’ordine da Croazia (106 Mb/s), Slovenia (112 Mb/s), Francia (113 Mb/s), Austria (138 Mb/s) e Svizzera (139 Mb/s), tutti Paesi in grado di sfondare quota 100 Mb/s.

I test hanno riguardato le tecnologie 3G, 4G e 5G: in Italia gli operatori tenuti in considerazione sono stati TIM, Fastweb, WINDTRE e Vodafone, mentre negli altri Paesi troviamo Drei, Magenta e A1 (Austria), Salt, Swisscom e Sunrise (Svizzera), Orange, Bouygues, Free e SFR (Francia), Hrvatski Telekom, Tele2 e A1 (Croazia) e Telemach, Telekom, T-2 e A1 (Slovenia). Certo, una velocità media in download di 82 Mb/s non è da buttare via in ambito mobile, ma velocità superiori possono offrire non solo una navigazione più fluida, ma anche uno streaming di video a qualità superiore, videochiamate migliori e prive di ritardi e così via.

Chiudiamo con una curiosità: i dati nPerf hanno permesso di scoprire quali sono stati i dispositivi con la velocità di download media più alta per Paese, e ci sono interessanti sorprese. Sempre considerando il periodo tra gennaio e settembre 2024, ecco cosa è emerso:

Italia: Vivo V21 5G con 327 Mb/s

Vivo V21 5G con 327 Mb/s Francia: Tecno Pova 5 Pro 5G con 396 Mb/s

Tecno Pova 5 Pro 5G con 396 Mb/s Croazia: Nokia 8.3 5G con 485 Mb/s

Nokia 8.3 5G con 485 Mb/s Svizzera: Apple iPad mini 6 con 563 Mb/s

Apple iPad mini 6 con 563 Mb/s Slovenia: Samsung Galaxy Z Flip3 5G con 653 Mb/s

Samsung Galaxy Z Flip3 5G con 653 Mb/s Austria: Xiaomi 11 Lite 5G NE con 675 Mb/s

