Era la primavera dello scorso anno quando Samsung rese disponibile per la prima volta Galaxy Enhance-X, inizialmente esclusiva degli smartphone della serie Galaxy S23 l’app è in seguito divenuta disponibile anche per tanti altri dispositivi del brand, si tratta di un software di modifica delle immagini basato sull’intelligenza artificiale che offre un modo semplice per correggere le imperfezioni nelle immagini (permette infatti di regolare la luminosità, la nitidezza, l’HDR e i colori o regolare le caratteristiche del viso in qualsiasi immagine con un solo tocco) e per apportare tutta una serie di modifiche in post produzione.

Nelle ultime ore il colosso coreano ha aggiornato l’app per renderla compatibile con i display di grandi dimensioni dei propri tablet, ottimizzandone al contempo l’interfaccia utente e dotandola di nuove funzionalità.

Galaxy Enhance-X è ora ottimizzata per i tablet dell’azienda

Come anticipato in apertura Samsung ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app Galaxy Enhance-X che, con un peso di circa 200 MB porta il software alla versione versione 2.1.25, introducendo ottimizzazioni specifiche per i tablet: innanzitutto l’ultima versione dell’app vanta ora un’interfaccia utente orizzontale molto più comoda sui dispositivi appena citati, proponendo lo scatto da modificare sul lato sinistro e tutta una serie di controlli per attuare le modifiche sul lato destro.

L’aggiornamento come anticipato introduce anche diverse novità, Motion Clipper per esempio è una nuova funzione che permette di creare GIF senza problemi da Motion Photos, disponibile al momento in un numero ristretto di mercati; la funzione Camera Shift è stata migliorata permettendo di selezionare più oggetti nell’immagine e diventando compatibile anche con persone e animali domestici.

Con l’ultimo update di Galaxy Enhance-X la società introduce anche il supporto per Samsung DeX, grazie alla nuova interfaccia utente landscape infatti è molto più semplice utilizzare l’applicazione per modificare le proprie immagini utilizzando mouse e tastiera.

Se foste possessori di un tablet dell’azienda e voleste testare con mano la nuova versione dell’app, vi lasciamo qui sotto il link per procedere al download direttamente dal Galaxy Store.

Installa Galaxy Enhance-X dal Samsung Galaxy Store