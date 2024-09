L’aggiornamento di settembre porta Wear OS 5 sui Google Pixel Watch 1 e 2

Per i Google Pixel Watch di prima e seconda generazione, arriva il momento di “pareggiare i conti” con il più recente Google Pixel Watch 3: i primi due smartwatch Made by Google stanno infatti iniziando a ricevere Wear OS 5.

La più recente versione di Wear OS, che (per quanto concerne Big G) ha debuttato proprio con il più recente smartwatch del colosso di Mountain View, è parte integrante dell’aggiornamento di settembre 2024. Scopriamo le novità che arrivano sui due smartwatch e come installare l’aggiornamento.

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente avviato il rilascio del nuovo aggiornamento mensile, quello di settembre 2024, per i propri smartwatch Pixel Watch e Pixel Watch 2 (trovate qua la nostra recensione).

Si tratta di un aggiornamento molto importante che porta a bordo dei due dispositivi Wear OS 5, versione del sistema operativo da polso annunciata lo scorso 15 maggio dal colosso di Mountain View e portata al debutto assoluto da Samsung con i Galaxy Watch 7 il 10 luglio 2024.

L’aggiornamento a Wear OS 5, quello che permette alle prime due generazioni di Pixel Watch di pareggiare i conti con la terza iterazione dello smartwatch, è in distribuzione graduale a livello globale tramite le build AW2A.240903.005.A2 (Pixel Watch 1) e AW2A.240903.005.A1 (Pixel Watch 2). Le patch di sicurezza sono quelle di settembre 2024, già dettagliate sul portale dedicato.

Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il nuovo aggiornamento mensile distribuito da Google per i suoi smartwatch.

I dispositivi Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2 con WearOS 3.5 o WearOS 4.0 riceveranno l’aggiornamento software di settembre 2024, mentre l’aggiornamento a Wear OS 5 inizierà oggi.

Cosa è incluso



L’aggiornamento software di settembre 2024 include l’upgrade a WearOS 5, con nuove funzionalità, numerose correzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni per gli utenti di Pixel Watch. Inoltre, per ottenere l’app launcher con visualizzazione a griglia, controlli della fotocamera migliorati e la funzionalità Pixel Recorder, gli aggiornamenti delle app saranno disponibili per Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2 tramite Play Store.