Quest’estate il colosso di Mountain View ha presentato la sua terza generazione di smartwatch, Google Pixel Watch 3 rappresenta infatti la terza declinazione degli orologi Wear OS dell’azienda. Il dispositivo ha fin da subito riscosso l’interesse di diversi appassionati del settore grazie non solo ad un supporto software garantito di tre anni, ma anche e soprattutto a tutta una serie di interessanti novità.

Per quel che concerne l’estetica del dispositivo, Google ha mantenuto il design che aveva caratterizzato i precedenti modelli che, con il nuovo arrivato, condividono anche un altro aspetto che ha fatto storcere il naso a molti: la non riparabilità. È stata infatti la stessa azienda a sottolineare come, qualora l’utente dovesse danneggiare il proprio Pixel Watch 3, sarebbe costretto a “contattare il team di assistenza clienti di Google Pixel Watch per verificare le opzioni di sostituzione”.

Tuttavia, forse anche grazie ad una maggiore presa di coscienza nei confronti dell’inquinamento provocato dai dispositivi elettronici (costantemente in aumento), sembra che l’azienda stia valutando di cambiare registro nel prossimo futuro.

I futuri Google Pixel Watch potrebbero essere riparabili

Se possedete un Pixel Watch delle precedenti generazioni, o se state valutando l’acquisto dell’ultimo arrivato, sapete già di dover trattare con particolare cura il vostro dispositivo; qualsiasi tipo di danno esso possa riportare, dalla semplice incrinatura del display a problemi con le varie componenti interne, l’azienda non potrà ripararlo ma solo sostituirlo.

Tuttavia secondo quanto riportato dai colleghi di Wired, sembra che durante un dibattito alla Climate Week NYC un portavoce dell’azienda abbia fatto alcune interessanti dichiarazioni in merito; di seguito riportiamo le parole di Nicole Azores, responsabile degli Affari governativi e delle politiche pubbliche di Google:

Orologi e dispositivi indossabili sono ancora piuttosto agli inizi e stiamo pensando a come renderli riparabili. Stiamo pensando alla riparabilità su una scala più ampia, non solo su telefoni e tablet, e vogliamo assicurarci che tutti i nostri prodotti alla fine diventino riparabili. Penso che gli orologi siano una categoria così nuova, ci sono alcuni elementi di design che devono essere considerati su come renderli riparabili.

Come potete notare, Google è ben lontana dall’annunciare la riparabilità del futuro Pixel Watch, ma ha semplicemente sottolineato l’intenzione di porre rimedio a questa situazione; il problema di fondo potrebbe essere riconducibile al design dei dispositivi, molto simili tra loto in tutte e tre le generazioni. Se l’azienda non ha trovato un modo conveniente per provvedere alla riparazione dei propri smartwatch finora, l’unica strada percorribile potrebbe essere quella di modificare, almeno in parte, l’estetica della futura generazione di Pixel Watch, introducendo magari un design rinnovato come già successo con gli smartphone Pixel.

In alcuni mercati, nello specifico Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone, per ovviare alla non riparabilità e fornire una copertura aggiuntiva agli utenti la società ha reso disponibile il piano Preferred Care sul Google Store, grazie al quale i possessori del nuovo smartwatch possono dormire leggermente più tranquilli essendo coperti per danni accidentali e problemi extra-garanzia. Bisognerà attendere per scoprire se il futuro Pixel Watch 4 (ammesso che sia questo il suo nome) possa essere riparabile e non solamente sostituibile, o se ci sarà da aspettare ancora di più.