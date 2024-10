Torniamo ad occuparci della serie OPPO Find X8, il cui lancio ufficiale in Cina è in programma per il 24 ottobre, così come confermato di recente dallo stesso produttore.

In particolare, dovrebbero essere tre gli smartphone che OPPO lancerà sul mercato: alla versione “base”, infatti, si dovrebbero affiancare OPPO Find X8 Pro e OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Version.

A dire di Ice Universe, tutti e tre dovrebbero essere animati dal processore MediaTek Dimensity 9400, la CPU presentata ufficialmente nelle scorse ore e che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato proprio a bordo di questi tre telefoni di OPPO.

Ma il produttore cinese ha anche altri due smartphone di fascia alta “in cantiere”, ossia OPPO Find X8 Ultra e il modello pieghevole OPPO Find N5, device per i quali nelle ultime ore è emerso un possibile periodo di lancio.

Quando potrebbero arrivare OPPO Find X8 Ultra e OPPO Find N5

Ad occuparsi di questi due smartphone è stato il popolare leaker RODENT950, che su X si è sbilanciato su quando potrebbero fare il loro esordio ufficiale sul mercato: a suo dire, entrambi i device dovrebbero essere lanciati nel primo trimestre del 2025 (ovviamente in Cina).

Ma il leaker ha anche riportato un’altra indiscrezione, in particolare relativa ad OPPO Find N5, che al momento sarebbe in fase di test con la quadrupla fotocamera di OPPO Find X8 Ultra, sebbene pare che il produttore non sia contento dei risultati e sia quindi più propenso a riproporre un’architettura basata su tre sensori.

Allo stato attuale non vi sono informazioni sull’ipotesi che OPPO Find X8 Ultra venga lanciato a livello globale mentre OPPO Find N5 potrebbe arrivare nei mercati nei quali è disponibile la precedente generazione (ossia Cina e alcuni Paesi del Sud-Est Asiatico). Staremo a vedere.