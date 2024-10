OPPO Find X8 è sempre più vicino al debutto ufficiale e, dopo la pioggia di indiscrezioni che lo hanno preceduto nelle scorse settimane, è tornato a far parlare di sé con il leak definitivo: in un solo colpo vediamo lo smartphone fotografato dal vivo, ne riassumiamo la dotazione tecnica e ne ricordiamo la — già anticipata — data di lancio.

Il design di OPPO Find X8 nelle foto dal vivo (leak)

Come vi avevamo già raccontato in precedenza, la serie Find X8 di OPPO dovrebbe comporsi di tre modelli e le scelte estetiche della casa cinese sono già state oggetto di curiosità: si è parlato di un lavoro di limatura delle cornici, tale da superare persino iPhone 16 Pro, e della possibile adozione di una soluzione in stile Dynamic Island (con un’implementazione di tipo software anziché hardware).

Adesso, il nuovo Find X8 di OPPO è stato fotografato dal vivo e le foto in questione sono subito spuntate su X, con annesso riepilogo delle specifiche tecniche del dispositivo. Partendo dalle foto — che vedete riportate qui sotto —, saltano subito all’occhio il modulo fotografico circolare sul retro delle smartphone, così come il piccolo foro per la fotocamera anteriore e le cornici estremamente sottili attorno al display. I bordi dello smartphone sono in metallo, interrotti dalle sottili linee bianche delle antenne; già trapelato nelle varianti Black e Blueish Silver, Find X8 appare qui in colorazione bianca.

Probabili specifiche tecniche e data di lancio

Delle specifiche tecniche di OPPO Find X8 si è già parlato a più riprese, anche pochi giorni fa; si è detto anche delle innovazioni riguardanti la batteria e la tecnologia di ricarica magnetica. Questa volta è un leak su Weibo a delineare un quadro piuttosto completo.

OPPO Find X8 dovrebbe mettere sul piatto un display BOE da 6,5 pollici con risoluzione 1,5K, cornici ridotte all’osso e perfettamente uguali su tutti i lati; al di sotto del pannello OLED non mancherà un sensore di impronte digitali di tipo ottico. Le prestazioni sarebbero affidate al MediaTek Dimensity 9400 e con una batteria da 5.700 mAh assistita da una ricarica rapida fino a 80 W via cavo e 50 W in modalità wireless magnetica si potranno dormire sonni tranquilli. Il leak riporta una tripla fotocamera posteriore comprensiva di un teleobiettivo periscopico da 50 MP LYT-600.

Nessuna sorpresa per l’accoppiata ColorOS 15-Android 15, mentre è sicuramente gradita la presenza segnalata di un Alert slider, di un tasto virtuale sensibile alla pressione e delle certificazioni IP68 e IP69 contro acqua e polvere. A quanto si riporta, Find X8 avrà un retro in vetro, uno spessore di soli 7 mm e un peso di 190 grammi.

OPPO Find X8 dovrebbe arrivare nelle colorazioni Black, Blue, White e Pink e la data di lancio dovrebbe essere quella già oggetto di anticipazioni: il prossimo 21 ottobre.