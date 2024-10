Il team di WhatsApp sta sviluppando funzionalità aggiuntive per migliorare la sicurezza degli utenti, infatti sta perfezionando la possibilità di cercare sul Web informazioni sui link nei messaggi.

Ora WhatsApp sta lavorando per migliorare questa funzionalità consentendo agli utenti di cercare sul Web informazioni anche sulle immagini in modo che possano verificare facilmente l’autenticità delle immagini che inviano e ricevono.

WhatsApp beta permette di cercare informazioni sulle immagini ricevute

Quando gli utenti avviano una ricerca per un’immagine, questa verrà caricata sulla Ricerca Google per la ricerca. Ciò potrebbe essere particolarmente utile per identificare immagini fuorvianti o false che vengono spesso condivise con l’intento di ingannare.

È importante notare che mentre l’immagine viene inviata a Google, non viene mai condivisa con WhatsApp, assicurando che WhatsApp stessa non memorizzi o elabori l’immagine o la sua didascalia compromettendo la privacy dell’utente.

La funzione di ricerca sarà disponibile per tutte le immagini, sia che arrivino da un contatto stretto o tramite un messaggio inoltrato, mentre la possibilità di cercare sul Web informazioni sui link sarà disponibile solo per i messaggi inoltrati frequentemente. Come per la funzione di ricerca per i link, l’utilizzo della ricerca per le immagini sarà del tutto facoltativa.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.21.31 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e dovrebbe essere distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.