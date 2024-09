Il team di WhatsApp sta lanciando nuovi strumenti di sicurezza volti a migliorare la sicurezza degli utenti quando interagiscono con contatti sconosciuti. Ora WhatsApp sta sviluppando funzionalità aggiuntive per migliorare la sicurezza degli utenti, soprattutto per quanto riguarda i link nei messaggi.

WhatsApp prova a migliorare la funzionalità per cercare i link sul Web

Sebbene la possibilità di cercare sul Web informazioni sui link sia già disponibile in WhatsApp, la società ora sta perfezionando questa funzionalità per rendere il processo più chiaro per gli utenti. La funzionalità aggiornata introdurrà un foglio inferiore riprogettato che fornisce una spiegazione dettagliata del suo funzionamento e quando gli utenti scelgono di cercare maggiori informazioni su un link, solo il messaggio specifico contenente il link verrà caricato su Google per la ricerca.

Questa opzione consente agli utenti di visualizzare i risultati di ricerca da tutte le pagine correlate a quel collegamento su Google, aiutandoli a verificare l’autenticità del contenuto, tuttavia il messaggio rimane privato, in quanto non viene archiviato o elaborato dai server di WhatsApp. La funzionalità raffinata mira a rendere più facile per gli utenti identificare i collegamenti potenzialmente dannosi e adottare le misure appropriate, tuttavia l’operazione di ricerca è completamente facoltativa.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni tester che eseguono la versione 2.24.20.28 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e verrà distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

