La gamma di tablet Teclast è in offerta su Amazon con alcune proposte che puntano tutto su un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso. I modelli da tenere d’occhio sono diversi e sono venduti direttamente da Teclast EU e spediti da Amazon, potendo così sfruttare un’assistenza post-vendita ottima. Si tratta di una buona occasione per acquistare un tablet Android aggiornato (con Android 14), con connettività dati e un prezzo accessibile. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le offerte disponibili in questo momento.

La gamma Teclast è in offerta su Amazon

I prodotti in offerta in questo momento sono tanti. Una delle promo più interessanti riguarda il Teclast M50 che viene proposto al prezzo scontato di 109 euro anziché 169,99 euro. Il modello in questione è un tablet Android 14 con display da 10,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz.

Sotto la scocca c’è il SoC Unisoc T606 che viene affiancato da 6 GB di RAM (espandibili fino a 14 GB con la RAM virtuale) e 128 GB di storage. Il tablet ha connettività 4G e Wi-Fi e può contare su di una batteria da 6.000 mAh.

In offerta c’è anche il più grande Teclast P50, ora disponibile a 119,99 euro invece di 189,99 euro. Questo tablet ha un dispaly da 11 pollici con risoluzione Full HD e può contare sul SoC Unisoc T606 affiancato da 6 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 8.000 mAh.

Da tenere d’occhio c’è anche il Teclast T60. Anche in questo caso, c’è Android 14. Il display è da 13 pollici con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e il SoC è Unisoc T616, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che con una batteria da 8.000 mAh. Il modello ha connettività Wi-Fi e 5G. Il prezzo è di 219,99 euro invece di 289,99 euro.

Per quadro completo sui prodotti Teclast disponibili oggi in sconto su Amazon potete dare un’occhiata alla pagina linkata qui di sotto che riassume le varie offerte in corso.

>> Scopri qui le offerte Teclast su Amazon <<