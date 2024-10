Continua anche oggi la Festa delle Offerte Prime, l’evento Festa delle Offerte Prime che fino alla mezzanotte offre sconti strepitosi su tantissimi prodotti di ogni tipo. Tra i tantissimi accessori indispensabili segnaliamo anche alcuni accessori targati UGREEN, uno dei brand più innovativi in questo settore, che offre uno sconto che in alcuni casi raggiunge il 40% rispetto al prezzo di listino.

Vediamo nel dettaglio quali sono i prodotti più interessanti di questa rassegna, mentre a fine articolo trovate il link per accedere alla pagina delle offerte di UGREEN su Amazon, per scoprire tanti altri prodotti scontati.

UGREEN Nexode Power Bank 25000 mAh

Un power bank è uno di quegli accessori che non dovrebbe mai mancare, né in casa né nella valigia prima di un qualsiasi viaggio. UGREEN ci propone questo modello, della linea Nexode, dotato di una batteria da ben 25.000 mAh, perfetta per ricaricare qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al notebook, tal tablet allo smartwatch , senza dimenticare e-reader o perfino le batterie del vostro drone.

Il tutto con una potenza massima in uscita di ben 200 watt, il che significa poter ricaricare alla massima velocità possibile la quasi totalità degli smartphone in circolazione. Lo schermo a colori mostra inoltre la potenza erogata da ciascuna porta, in tempo reale, insieme alla carica residua della batteria interna, così da sapere quando è ora di fare il pieno.

E la ricarica avviene con una potenza di 65 watt, quindi i tempo sono decisamente ridotti anche in questo caso, visto che in due ore e mezza la batteria del power bank sarà di nuovo piena. Le tre porte a disposizione, due di tipo USB-C e una di tipo USB-A (usata per la ricarica interna) permettono di caricare contemporaneamente tre dispositivi, con la potenza di uscita che varia in funzione del numero di porte collegate.

Il power bank risulta ottimo quindi per caricare rapidamente diversi dispositivi, magari durante la pausa pranzo, così da arrivare a sera senza alcun problema. In mezz’ora circa è infatti in grado di portare al 50% la batteria di un iPhone 15 Pro Max, o di un Galaxy S24 Ultra, di un MacBook Pro da 16″o un iPad Pro da 11″.

UGREEN MagFlow

Se possedete un iPhone UGREEN ha pensato anche a voi con questo caricabatterie da tavolo. Si chiama UGREEN MagFlow ed è un dispositivo 2 in 1 capace di caricare contemporaneamente un iPhone, dalla serie 12 alla serie 16, e le vostre AirPods all’interno della loro custodia. La potenza massima erogata arriva a 7,5 watt nel caso di un iPhone ma se avete un qualsiasi dispositivo compatibile con lo standard Qi potete raggiungere anche i 15 watt. Nel caso delle cuffie AirPods invece la potenza di ricarica può raggiungere i 5 watt.

Le dimensioni compatte lo rendono ideale anche per chi viaggia frequente e, nel caso di un iPhone compatibile con la tecnologia MagSafe, vi permettono di avere sempre una sveglia anche in albergo, così da sentirvi come a casa. La parte superiore del caricabatterie può infatti inclinarsi fino a 70 gradi, così da trasformarsi in un vero e proprio supporto, ottimo anche quando avete lo smartphone sulla scrivania. Nella confezione di vendita trovate incluso anche un cavo USB-C/USB-C da 1 metro per alimentare il caricabatterie.

UGREEN Revodok 106 Hub

Quante volte vi è capitato di voler collegare un dispositivo al vostro notebook, o al tablet, e non avere una porta adeguata a disposizione? UGREEN Revodok 106 è l’hub perfetto per ogni situazione, leggero grazie all’utilizzo di una lega di alluminio che contribuisce anche a dissipare in maniera ottimale il calore. È dotato di protezione contro cortocircuiti e sovracorrenti, per evitare di danneggiare il computer o i dispositivi collegati.

Potete utilizzare questo hub per trasferire i dati su una chiavetta, molto comodo se il vostro computer è sprovvisto di porte USB-A, o per aggiungere tastiera e mouse a un tablet, o magari per collegarci un joypad per giocare. Allo stesso modo potete utilizzarlo per trasmettere lo schermo del computer sulla TV utilizzando la porta HDMI con risoluzione fino a 4 K/60Hz.

La dotazione include anche 1 porta USB-C PD da 100 watt, due porte USB-C solo dati fino a 10 Gbps e 2 porte USB-A fino a 10 Gbps. La porta USB-C PD necessita di un caricabatterie da almeno 100 watt e riesce a erogare fino a 85 watt (15 watt sono consumati dall’hub).

