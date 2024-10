Il sospetto maturato nei giorni scorsi quando su Reddit un utente ha mostrato come YouTube stesse nascondendo il tasto Salta per costringere a guardare il contenuto pubblicitario sembra prendere sempre più piede.

Proseguono i test che nascondono il tasto Salta nei contenuti pubblicitari su YouTube

Nel corso di questi anni la pubblicità su YouTube è aumentata non solo in quantità ma anche nelle tipologie con cui viene mostrata. I contenuti pubblicitari compaiono prima dell’inizio del video che si vorrebbe guardare, ma anche durante la riproduzione e recentemente YouTube ha introdotto anche le pubblicità quando i video sono in pausa. Ci sarebbe però in alcuni casi la possibilità di interrompere lo spot e passare al video desiderato premendo sul tasto Salta presente in basso a destra nello schermo. Il condizionale è d’obbligo perché a quanto pare molte cose stanno cambiando.

La settimana scorsa su desktop alcuni utenti avevano segnalato la presenza di un rettangolo grigio sopra il tasto Salta che sostituiva il tradizionale timer circolare con il conto alla rovescia. Inizialmente si è pensato si trattasse di un test limitato ma ora la novità si sta diffondendo coinvolgendo anche la versione mobile per Android di YouTube.

https://static1.anpoimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/youtube-mobile-skip-hidden-anim.gif?q=70&fit=crop&w=320&dpr=1

A differenza della versione desktop di YouTube, in quella mobile non c’è il rettangolo grigio ma manca sia il timer con il conto alla rovescia che il tasto Salta che compare solamente dopo diversi secondi che il contenuto pubblicitario è iniziato. Questa modifica sembra orientata a far credere agli utenti che un video pubblicitario non possa essere interrotto prima della sua fine perché all’inizio non c’è né il tasto per farlo né il timer che anticipa la sua comparsa.

Al momento non ci sono conferme sul rilascio ufficiale di questa novità e probabilmente è ancora in corso una fase di test sempre più estesa. Ma sono tanti gli elementi che fanno pensare a un cambiamento definitivo nel modo in cui gli annunci pubblicitari possono essere gestiti dagli utenti.

La pubblicità, si sa, è il prezzo da pagare per avere gratuito un prodotto o un servizio e YouTube in quasi ogni occasione ricorda che la possibilità per non avere pubblicità all’interno della propria piattaforma c’è ed è quella di sottoscrivere un abbonamento Premium. Peccato però che anche in Italia YouTube Premium, e ora anche YouTube Music Premium, stanno andando incontro a un aumento dei prezzi.