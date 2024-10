YouTube continua a cercare modi per massimizzare le entrate pubblicitarie e l’ultima trovata del gigante di Mountain View consiste nel nascondere il pulsante “Salta”. Sebbene YouTube offra un’esperienza di visione gratuita di contenuti generati dagli utenti, l’azienda sembra aver esagerato con la monetizzazione e quindi con la quantità e la durata degli annunci, molte delle volte anche non ignorabili.

Negli ultimi tempi, Google ha fatto sentire la sua voce poiché molti utenti utilizzano trucchi come estensioni per browser e app per il blocco degli annunci, costringendo Google a prendere misure drastiche. Con un recente esperimento, YouTube ha tentato di “iniettare” gli annunci direttamente nel flusso video, proprio per scoraggiare questi tentativi di blocco.

Un utente di Reddit ha scoperto che YouTube sta testando piccoli rettangoli neri che nascondono il pulsante “Salta”, visibile solo una volta che l’annuncio diventa saltabile. Questa modifica rende il pulsante “Salta” inaccessibile.

Caso isolato o un test limitato ad alcuni utenti?

Per ora non siamo riusciti a sperimentare questo nuovo blocco, ma i commenti sotto il post di Reddit fanno capire che non si tratta di un caso isolato. Potrebbe anche trattarsi di un test limitato ad alcuni utenti. Non sappiamo sicuramente quali siano le reali intenzioni di YouTube, ma è difficile non pensare che nascondere il pulsante “Salta” possa essere il primo passo per eliminarlo del tutto.

Sebbene la monetizzazione tramite pubblicità è sicuramente fondamentale per il funzionamento della versione gratuita di YouTube, il malcontento tra gli utenti è aumentato da quando l’azienda ha iniziato a sperimentare nuove modalità per forzare la visione degli annunci, come gli “annunci durante le pause”, che appaiono quando si mette in pausa un contenuto sulla TV, l’interruzione della riproduzione quando viene rilevato un blocco degli annunci, nonché tempi di caricamento più lenti.

Ovviamente quello che ci auguriamo tutti è che Google non elimini il pulsante “Salta” o che tolga il timer per i segmenti pubblicitari con i futuri aggiornamenti server-side. Tuttavia, l’azienda non manca di sottolineare che, se si desidera dire addio alle pubblicità l’unica soluzione legale è abbonarsi a YouTube Premium.