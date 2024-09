La pubblicità continua a riempire i video su YouTube tanto che la celebre piattaforma video ha deciso di colonizzare un nuovo spazio: quello dei video in pausa. Se fino a oggi siamo abituati a vedere i contenuti pubblicitari prima e durante i video ora YouTube ha confermato che l’esperimento iniziato con gli annunci su YouTube TV verrà esteso a tutti gli inserzionisti. Il motivo? Si è rivelato molto redditizio.

Perché YouTube aumenta gli spazi destinati agli inserzionisti

YouTube ha iniziato a sperimentare gli annunci durante i video in pausa già nel 2023 offrendo questa modalità di pubblicità a un piccolo gruppo di inserzionisti. Diversi utenti nel corso delle ultime settimane hanno notato e segnalato come questa tipologia di annunci è diventata sempre più comune. E non è un caso, ovviamente, ma la possibilità concessa a tutti gli inserzionisti di offrire questo tipo di contenuto pubblicitario.

Se da una parte YouTube sostiene che gli annunci pubblicitari nei video in pausa sono progettati per offrire un’esperienza con meno interruzioni agli utenti non è detto che la loro introduzione riduca la frequenza degli annunci tradizionali. Anzi. Il responsabile commerciale di Google Philipp Schindler ha chiaramente confermato come questa nuova tipologia di annunci pubblicitari si sia rivelata molto redditizia non solo per gli inserzionisti ma anche per Google stessa. E perché dovrebbe quindi non favorirla o ridurre le possibilità di guadagno? Non a caso dallo scorso anno su YouTube troviamo annunci pubblicitari che non è possibile saltare.

L’unica alternativa agli annunci pubblicitari (a tutti gli annunci pubblicitari) è l’abbonamento a YouTube Premium, ma al momento i costi (6,99€ al mese per il piano Studenti, 11,99 € al mese per quello Individuali, 17,99€ al mese per quello Famiglia) sono per la maggior parte degli utenti proibitivi o comunque non giustificano il beneficio di non avere più il fastidio delle interruzioni pubblicitarie.