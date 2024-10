Vodafone annuncia il lancio di Sempre Connessi, servizio pensato per consentire una connessione continua e stabile attraverso la combinazione della rete fissa dell’operatore con la sua rete mobile, ritenuta da molti la più affidabile. L’Italia costituisce il primo mercato europeo a conoscere questa novità: vediamo di che si tratta più da vicino e come funziona.

L’Italia è il primo Paese europeo ad accogliere Vodafone Sempre Connessi

La nuova soluzione Vodafone Sempre Connessi vuole assicurare le migliori performance di connettività, eliminando i disagi dovuti a potenziali momentanee interruzioni della linea fissa. Non richiede l’installazione di hardware aggiuntivi, ma è compatibile con la “classica” Vodafone Station e configurabile sugli smartphone con SIM Vodafone attraverso l’app dedicata denominata Vodafone Sempre Connessi (già disponibile sul Google Play Store).

Quando rileva l’assenza di connessione sulla linea fissa, il servizio si attiva automaticamente senza che l’utente debba eseguire configurazioni manuali: viene selezionato il dispositivo Vodafone che in quel momento consente le migliori prestazioni in casa per potervi trasferire la connessione attraverso la rete mobile, senza interruzioni. In più, è interessante far notare che durante l’uso di Sempre Connessi non vengono utilizzati i dati del piano tariffario mobile dello smartphone su cui viene temporaneamente trasferita la connessione degli altri dispositivi della casa. Una volta che la Vodafone Station ristabilisce la connessione, i vari dispositivi tornano automaticamente alla connessione di rete fissa, sempre senza che l’utente debba fare nulla.

“Il lancio di Sempre Connessi in Italia, primo mercato europeo in cui Vodafone rende disponibile questa soluzione, rafforza il nostro impegno nel rispondere alle esigenze di connettività dei nostri Clienti“, ha dichiarato Anita Carra, Direttore Consumer Vodafone Italia. “Una strategia commerciale in cui la realizzazione di nuovi standard tecnologici abilitano in modo semplice la fruizione di servizi digitali, rispondendo all’accresciuta domanda di qualità delle famiglie“.

Vodafone Sempre Connessi è disponibile per le tecnologie Fibra FTTH, FTTC e ADSL ed è compatibile con tutte le più recenti versioni dei modem Vodafone Station (Vodafone Power Station, Vodafone Power Station Wi-Fi 6, Vodafone Wi-Fi 6 Station). Per maggiori informazioni potete consultare la pagina dedicata, mentre a questo link potete dare uno sguardo a tutte le offerte Vodafone di rete fissa attualmente attivabili.