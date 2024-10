Ha finalmente preso il via la Festa delle Offerte Prime, l’evento di Amazon che da molti viene definito come “Secondo Prime Day”, visto che ancora una volta è riservato agli iscritti al programma Amazon Prime. Ancora una volta dunque sono decine di migliaia i prodotti in promozione e tra i brand più attesi in queste occasioni troviamo sicuramente ECOVACS, marchio specializzato nella produzione di robot aspirapolvere che in questo evento di 48 ore propone numerosi sconti.

In realtà, come succede spesso, alcune promozioni ECOVACS sono già iniziate da qualche giorno, se seguite il nostro canale Telegram ve ne sarete accorti, altre invece proseguiranno ancora per qualche giorno, dandovi tempo per ponderare adeguatamente la vostra scelta. Scopriamo quindi, senza ulteriori indugi, quali sono i prodotti che il produttore ha deciso di scontare per questa occasione, insieme al periodo di validità della promozione.

ECOVACS DEEBOT T30 Pro OMNI

Partiamo da uno dei modelli di punta del brand, con una scheda tecnica che non teme confronti e alcune soluzioni di design e funzionali che lo rendono uno dei prodotti più interessanti sul mercato. Con la spazzola Zero Tangle i capelli aggrovigliati sono solo un brutto ricordo, la potenza di aspirazione di 11.000 Pa permette di raccogliere qualsiasi tipo di sporco dal pavimento, anche dai tappeti più difficili.

E quando arriva sui tappeti il robot alza i moci per non bagnare e non trascinare con sé lo sporco, aumentando allo stesso tempo la potenza di aspirazione. TrueMapping permette di creare mappe dettagliate della casa e TrueDetect rileva eventuali ostacoli imprevisti (giocattoli, scarpe, cavi) e permette al robot di evitarli mantenendo la propria efficienza.

La stazione di ricarica è un concentrato di tecnologia, con ricarica automatica dell’acqua, svuotamento del serbatoio della polvere, lavaggio dei panni con acqua calda a 70 gradi e asciugatura con aria calda, così da prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. E la stazione EasyClean semplifica anche la manutenzione, consentendo di rimuovere quelle parti dove potrebbe accumularsi lo sporco.

PRIME DAY ⭐️ In occasione della Festa delle Offerte Prime potete acquistare ECOVACS DEEBOT T30 Pro OMNI a 699 euro invece di 899 euro (nella versione silver)

ECOVACS DEEBOT T30s Pro

Mentre DEEBOT T30 Pro è dedicato soprattutto a chi non ha bisogno delle capacità di gestione video e dell’intelligenza artificiale, DEEBOT T30S PRO offre un maggior numero di funzioni AI, come Instant Remop che passa nuovamente sulle macchie più ostinate per rimuoverle, o AIVI 3D 2.0 che permette al robot di evitare gli ostacoli. T30S PRO è inoltre in grado di utilizzare la telecamera frontale per funzioni di videosorveglianza, diventando un valido alleato anche dal punto di vista della sicurezza.

La tecnologia ZeroTangle aiuta a ridurre ai minimi termini i grovigli di peli e capelli, mentre TruEdge consente ai moci di estendersi fino ai bordi dei mobili e delle pareti per pulire in maniera molto più accurata rispetto ai modelli privi di tale tecnologia.

La mappatura è tra le più veloci del mercato, 100 metri quadri in soli sei minuti, con la possibilità di gestire mappe multipiano e pianificare percorsi intelligenti, evitando eventuali ostacoli imprevisti grazie alla tecnologia a luce strutturata che consente di creare strategie personalizzate per la pulizia della casa. Il lavaggio dei panni, al termine della pulizia, avviene con acqua calda a 70 gradi, e l’asciugatura ad aria calda evita la proliferazione di muffe e batteri, prevenendo inoltre la formazione di cattivi odori.

PRIME DAY ⭐️ ECOVACS DEEBOT T30s PRO OMNI è in promozione a 799 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS DEEBOT X5 Pro

È il fiore all’occhiello di ECOVACS, con una serie di caratteristiche tecniche di altissimo livello, a partire da una potenza di aspirazione di ben 12.800 Pa, che insieme alla tecnologia di gestione del flusso d’aria permette di pulire senza sforzo qualsiasi tappeto, anche quelli più ostici. Niente più grovigli di peli e capelli, un vero incubo per chi ha animali in casa o porta i capelli lunghi grazie alla combinazione composta dalla spazzola con setole antistatiche e dalla struttura interna con doppio pettine.

Il lavaggio dei pavimenti è impeccabile, inclusi i bordi che di solito vengono dimenticati. La tecnologia TruEdge, unita al design a forma di “D” del robottino, permette di raggiungere i bordi delle pareti e dei mobili, così come gli angoli, per una pulizia più accurata che mai. AIVI 3D 2.0 è la tecnologia che permette al robot di riconoscere ed evitare gli ostacoli improvvisi (animali, scarpe, cavi, giocattoli) e a identificare le macchie su cui è necessario insistere al fine di garantire la miglior pulizia possibile.

La stazione è come al solito evoluta, con doppio serbatoio per acqua sporca e pulita, sacco per la raccolta della polvere e sistema di lavaggio con acqua calda e asciugatura con aria calda dei panni rotanti. Il particolare design della base garantisce la massima pulizia e riduce la manutenzione, che andrà fatta ogni 5 mesi circa.

PRIME DAY ⭐️ Per la Festa delle Offerte Prime ECOVACS DEEBOT X5 Pro è in offerta a 1.099 euro invece di 1.299 euro (in versione nera)

ECOVACS DEEBOT N20 Pro Plus

Se quello che cercate da un robot aspirapolvere è un buon livello di aspirazione, mentre la parte di lavaggio non è prioritaria, questo è il modello che fa al caso vostro. Ha una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, che garantisce un’ottima pulizia su qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti, e grazie al panno in microfibra che viene bagnato in maniera intelligente raccoglie anche lo sporco più sottile, lasciando i pavimenti pulitissimi.

La maggior parte delle stazioni di raccolta della polvere utilizza un sacchetto, che poi va buttato e sostituito. DEEBOT N20 Pro Plus invece utilizza un sistema ciclonico a due stadi e un modello multicono per convogliare lo sporco raccolto in un apposito contenitore. In questo modo si riduce l’impatto ambientale e si risparmia sui costi per acquistare i ricambi.

Completano la dotazione la tecnologia Zero Tangle per ridurre i grovigli di peli e capelli e TrueMapping, che esegue una mappatura completa dell’abitazione in appena 8 minuti, permettendo di iniziare a pulire fin da subito in maniera mirata.

PRIME DAY ⭐️ Durante la festa delle Offerte Prime ECOVACS DEEBOT N20 Pro Plus è in vendita a 399 euro invece di 499 euro, prezzo valido per la colorazione nera

