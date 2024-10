Nei giorni scorsi Roborock aveva anticipato quelle che sarebbero state le offerte destinate ad animare la Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma l’8 e il 9 di ottobre. Come promesso la promozione ha preso il via oggi, con una serie di sconti davvero allettanti, relativi a una grande quantità di prodotti.

Noi abbiamo selezionato alcuni dei modelli più interessanti, in promozione da oggi, ma invitiamo a tornare su questa pagina anche nei prossimi giorni perché potrebbero esserci dei cambiamenti, in particolare sul modo di ottenere i prezzi indicati. Per evitare quindi spiegazioni troppo complesse, che potrebbero creare solo confusione, aggiorneremo questo articolo con le indicazioni corrette, di volta in volta.

Roborock Qrevo S

La superstar di questo evento è indubbiamente Roborock Qrevo S, un robot aspirapolvere di fascia media dotato di tutte le funzionalità più importanti. Potrebbe mancare qualche chicca, riservata ai modelli più costosi, ma se state cercando la proposta con il migliore rapporto qualità/prezzo non vi sbaglierete scegliendo questo dispositivo.

La scheda tecnica è di ottimo livello, a partire da una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, ottima per raccogliere sporco di tutti i tipo da qualsiasi superficie. La spazzola principale, con lame in gomma, riesce a portare peli e capelli alle estremità, per essere accolte più facilmente riducendo la formazione di grovigli e il dispositivo flottante su cui è montata le permette di adattarsi a qualsiasi pavimento mantenendo la massima efficienza.

Il lavaggio del pavimento avviene con due moci contro-rotanti che raggiungono i 200 giri al minuto così da rimuovere anche le macchie più ostinate. I panni possono essere rialzati fino a 10 millimetri, per non trascinare lo sporco durante il ritorno alla base e per evitare di inumidire i tappeti. I moci vengono mantenuti rialzati anche nella stazione di ricarica per favorire l’aerazione ed evitare muffe e odori poco piacevoli.

La stazione di ricarica è decisamente evoluta e include un sistema di raccolta della polvere e due contenitori per acqua pulita e sporca. La stazione è in grado di riempire autonomamente il serbatoio del robot e di lavare i panni, che successivamente sono asciugati con aria calda per velocizzare il processo. La base della stazione, quella dove vengono puliti i moci, può essere rimossa per essere lavata in maniera approfondita ma semplice.

La pulizia è precisa e accurata grazie al sistema di mappe evoluto e alla tecnologia Reactive Tech, che riconosce eventuali ostacoli imprevisti aggirandoli senza per questo perdere l’efficienza di pulizia. È possibile gestire mappe multipiano e creare delle zone di esclusione in cui il robottino non passerà, così da evitare danni a oggetti fragili. Molto utile anche la pulizia nel verso delle piastrelle, per rimuovere a fondo lo sporco che spesso si annida tra le fughe.

Il controllo di ogni operazione avviene attraverso la companion app, che permette di pianificare le operazioni anche quando non siamo in casa, ma anche di pianificare la ricarica negli orari più convenienti, così da farci risparmiare sulla bolletta elettrica.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Qrevo S su Amazon a 539,99 euro invece di 799,99 euro

Roborock S8 MaxV Ultra

Se il modello precedente può essere considerato il re della fascia media tra le proposte di Roborock, S8 MaxV Ultra è il flagship della compagnia, il modello dotato delle tecnologie più avanzate e destinato a chi ha un budget più importante a disposizione. Il design FlexiArm permette di estendere sia la spazzola laterale che il panno aggiuntivo, così da raggiungere gli angoli e i bordi di mobili e pareti. Entrambi poi possono essere sollevati, per non sporcare i tappeti e per non lasciare tracce quando il robot torna alla base.

Il lavaggio dei pavimenti è affidato a dei moduli con tecnologia VibraRise 3.0, che vibra fino a 4.000 volte al minuto e che possono essere sollevati fino a 20 millimetri. La polvere viene raccolta con la spazzola duo roller, composta da due elementi controrotanti che evitano la formazione di grovigli di peli e capelli. L’IA permette di evitare oggetti imprevisti sul percorso di pulizia e DirTect riconosce in modo adattivo lo sporco, aumentando la potenza di aspirazione quando serve e attivando la transizione alla modalità di solo lavaggio in casi di liquidi versati sul pavimento.

La stazione di ricarica si occupa poi di lavare i panni con acqua a 60 gradi e di asciugarli con aria calda, oltre a riempire il serbatoio del robot con acqua e detergente e a pulire in completa autonomia la propria base, riducendo il bisogno di intervento da parte dell’utente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock S8 MaxV Ultra su Amazon a 1.299 euro invece di 1.499 euro

Roborock Q5 Pro+

Se Qrevo S è indubbiamente il re della fascia media, Q 5 Pro+ può prendersi senza problemi il titolo nella fascia più economica, grazie a uno sconto che lo rende particolarmente appetibile. Se non vi interessa un sistema evoluto per il lavaggio del pavimento, magari perché avete pensato a una soluzione dedicata come la lavapavimenti Flexi Lite, che trovate qui sotto, questo è un robot decisamente valido.

Si parte dalla spazzola DuoRoller, con due elementi controrotanti in gomma per pulire su ogni superficie, tappeti compresi, senza che peli e capelli formino grovigli fastidiosi. La potenza di aspirazione di 5.500 Pa è tra le migliori in questa fascia di prezzo e il cassetto della polvere ha una capacità di 770 ml, ottimo per pulire ambienti molto sporchi.

In ogni caso la stazione di ricarica è dotata di un sistema di autosvuotamento che convoglia la polvere in un sacchetto da 2,5 litri, che può essere sostituito o vuotato ogni 2 mesi circa. Per migliorare la raccolta della polvere è possibile utilizzare un panno in microfibra, mantenuto umido grazie al serbatoio da 180 ml che va riempito manualmente. Può essere controllato tramite app o assistenti vocali.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Q5 Pro+ su Amazon a 300 euro invece di 549 euro

Roborock Qrevo Pro

Le caratteristiche di questo robot aspirapolvere sono da primo della classe, ma durante questa promozione il prezzo è da medio gamma. Il doppio panno rotante, con la tecnologia FlexiArm che spinge il mocio destro verso la parete, per pulire in maniera più precisa, pulisce in maniera approfondita ogni tipo di pavimento e viene rialzato di 10 millimetri quando il robot passa sui tappeti o quando sta tornando alla base, così da non bagnare o lasciare tracce di sporco.

Una volta completata la pulizia, i moci vengono lavati nella stazione di ricarica, utilizzando acqua calda, così da eliminare eventuali residui di grasso, successivamente il tutto viene asciugato con acqua calda. La stazione raccoglie anche la polvere, convogliandola in un apposito sacchetto, e si occupa di riempire il serbatoio d’acqua del robot, utilizzato per mantenere bagnati al punto giusto i moci.

PreciseSense è la tecnologia che permette al robot di effettuare una mappatura rapida della casa, con la suddivisione automatica degli ambienti, per iniziare a pulire in maniera organizzata fin da subito. Il robot è inoltre in grado di riconoscere eventuali ostacoli imprevisti, come ciabatte, giocattoli o cavi, presenti sul pavimento, evitandoli e continuando a pulire in maniera efficiente. Quando il robot incontra un tappeto ritrae i moci e aumenta la potenza di aspirazione per garantire una pulizia approfondita, grazie anche a una potenza di 7.000 Pa.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Qrevo Pro su Amazon a 679,99 euro invece di 999,99 euro

Roborock Flexi Lite

Anche se è molto conosciuta, e apprezzata, soprattutto per i propri robot aspirapolvere, Roborock produce anche altri dispositivi come le lavapavimenti. Flexi Lite è un modello dall’ottimo rapporto qualità prezzo e si distingue per una elevata potenza di aspirazione, che raggiunge i 17.000 Pa. Il rullo principale viene costantemente bagnato per pulire al meglio il pavimento e lo sporco viene rimosso con un raschietto, portandolo all’interno del contenitore per l’acqua sporca.

DirTect adatta la potenza di aspirazione al livello di sporco rilevato sul pavimento, ottimizzando anche l’autonomia che ne trae un grande beneficio, raggiungendo i 40 minuti con una singola carica. Il design della spazzola motorizzata consente di raggiungere i bordi delle pareti o del battiscopa, lasciando meno di 1 millimetro di spazio non lavato, un risultato di altissimo livello.

Flexi Lite è in grado di infilarsi ovunque, grazie alla capacità di inclinare il corpo principale fino a 180 gradi, per passare sotto a mobili alti almeno 15 centimetri da terra. Il display a LED mostra la carica residua e lo stato del dispositivo, mentre i messaggi vocali aiutano a capire la modalità utilizzata e a segnalare eventuali problemi, come la necessità di vuotare il contenitore dell’acqua sporca o riempire quello dell’acqua pulita.

Al termine delle operazioni basta riporre la lavapavimenti sulla base e avviare la procedura di autopulizia, che si completa con l’asciugatura del rullo utilizzando aria calda.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Flexi Lite su Amazon a 299 euro invece di 399 euro