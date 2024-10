I vari team di sviluppatori in seno al colosso di Mountain View sono costantemente al lavoro per migliorare le applicazioni e i servizi offerti da Google ai propri utenti, lo scopo primario è quello di fornire nuove funzionalità e migliorie, ma anche informare l’utente riguardo le ultime novità disponibili riveste particolare importanza.

Proprio in questo frangente oggi scopriamo insieme alcune nuove funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, che potrebbero vedere la luce nel prossimo futuro sul Google Play Store e nei Google Play Services, così da fornire un utile strumento informativo a tutti gli utenti.

Più informazioni in futuro nel Google Play Store

Conosciamo più che bene tutti quanti il Google Play Store, si tratta della piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, è la fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come anche questo strumento punti sull’intelligenza artificiale, come abbia iniziato a richiedere agli utenti l’accesso alla posizione, come abbia iniziato a gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store, come Google stia per chiudere un utile programma per la sicurezza, come l’azienda dovrà rivoluzionare il proprio store, o ancora come ora sia possibile aggiornare più applicazioni contemporaneamente.

Nella versione v43.0.18-31 dello store di Google l’instancabile assembledebug ha individuato un paio di possibili futuri cambiamenti: il primo riguarda l’indicazione dei Google Play Points (programma che consente agli utenti di guadagnare punti per l’acquisto di contenuti digitali, articoli in-app e download) nell’intestazione delle pagine delle app, così da fornire un’indicazione sempre presente del livello raggiunto.

L’immagine qui sopra ci mostra anche la seconda possibile novità, ovvero un nuovo avviso che verrà visualizzato solo per le app con quadranti Wear OS che non sono stati aggiornati per supportare il nuovo formato quadrante. Al momento non è dato sapere quando le novità in questione vedranno la luce, bisognerà attendere per scoprirlo.

Una sezione “Novità” in arrivo per i Google Play Services

I Google Play Services giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di Android, oltre a consentire l’utilizzo di tutti i servizi Google, dalla sincronizzazione dei contatti all’aggiornamento delle app, dall’autenticazione e localizzazione alle impostazioni legate alla privacy, è tramite questo strumento che spesso l’azienda implementa alcune interessanti novità sui nostri smartphone.

Tuttavia l’utente comune difficilmente riesce a stare al passo con le novità introdotte dalla società, rischiando di perdersi funzioni utili e interessanti per scarsa conoscenza o per aver prestato poca attenzione ad alcune notifiche; è proprio qui che si prefigura la novità individuata da assembledebug, che mira a fornire una sorta di riepilogo agli utenti delle ultime novità introdotte. I servizi in questione infatti propongono già agli utenti una notifica con la quale vengono messe in evidenza le ultime funzionalità introdotte ma, se ignoriamo la notifica in questione, al momento non abbiamo modo di accedere alla pagina di rilascio delle funzionalità.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, è attualmente in sviluppo una sezione “Novità” per i Servizi Google, raggiungibile dall’omonima voce nelle Impostazioni del dispositivo, il cui scopo è quello di portare l’utente alla pagina “feature drop” esistente all’interno di Google Play Services, dove poter prendere visione delle ultime novità introdotte.

Quanto esposto è stato individuato nella versione 24.40.33 dei Google Play Services ma non è chiaro quando la novità possa essere rilasciata per tutti gli utenti.