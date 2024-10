Thunderbird è una potente app di posta elettronica incentrata sulla privacy che permette di gestire facilmente più account e-mail da un’unica app, con un’opzione di posta in arrivo unificata per la massima produttività.

Thunderbird Beta for Testers è un’applicazione che permette di contribuire a rendere la versione Android di Thunderbird la migliore possibile testando le funzionalità più recenti prima che vengano rilasciate ufficialmente. Gli utenti sono pertanto invitati a fornire feedback e segnalare bug affinché il team Mozilla possa realizzare un prodotto di alta qualità anche su Android.

Mozilla lancia la beta di Thunderbird per Android

Con questo client è possibile eliminare app e webmail, in quanto permette di utilizzare un’unica app, con una casella di posta unificata opzionale, inoltre offre la possibilità di scegliere di sincronizzare la propria email istantaneamente, a intervalli prestabiliti o su richiesta.

L’app porta la privacy a un livello superiore utilizzando la crittografia e-mail OpenPGP (PGP/MIME) con l’app “OpenKeychain” per crittografare e decrittografare i messaggi. Thunderbird è gratuito e open source, quindi il suo codice può essere visualizzato, modificato, utilizzato e condiviso liberamente. La sua licenza garantisce inoltre che sarà gratuito per sempre. Il supporto utenti è fornito dalla comunità globale.

Thunderbird Beta for Testers è attualmente disponibile per Android gratuitamente. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.