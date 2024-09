Nel corso delle ultime ore Liu Zuohu, Chief Product Officer di OPPO, ha condiviso una foto comparativa che metterebbe a confronto rispettivamente OPPO Find X8 e iPhone 16 Pro, andando a evidenziare alcune caratteristiche interessanti: scopriamole insieme nel dettaglio.

OPPO Find X8: cornici più sottili e specifiche tecniche attese

Ad un occhio attento, infatti, è possibile osservare come le cornici di OPPO Find X8 siano leggermente ridotte rispetto ad iPhone 16 Pro, nonostante presentino una conformazione piuttosto simile. Entrando maggiormente nello specifico, lo spessore delle cornici di OPPO Find X8 sarebbe pari a 1,45 millimetri. L’immagine in questione andrebbe dunque a confermare quanto previsto dall’informatore Ice Universe, che sosteneva l’uniformità delle dimensioni delle cornici su tutti e quattro i lati dello smartphone.

Sconto le fonti più recenti, ricordiamo che OPPO Find X8 dovrebbe presentare un display da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione 1,5K e punch hole in corrispondenza della parte centrale superiore dello schermo. Similmente a quanto visto di recente su iPhone 16, anche su OPPO Find X8 troveremo un tasto in stile Camera Control, che consentirà di acquisire foto e regolare selettivamente lo zoom della fotocamera.

Ricordiamo che OPPO Find X8 sarà il primo smartphone a montare il chip Dimensity 9400, con sistema operativo ColorOS 15. Nella sua massima configurazioni, il nuovo modello offrirà 16 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di memoria interna. La batteria presenterà probabilmente una capacità da 5700 mAh, con funzionalità di ricarica rapida a 80 W di potenza. Terminiamo infine con il comparto fotocamere, che ospiterà probabilmente un sensore anteriore da 32 megapixel, accompagnato posteriormente da un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultrawide da 50 megapixel e infine un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate in via ufficiale da parte della compagnia. Vi ricordiamo che OPPO Find X8 sarà verosimilmente presentato il prossimo 21 ottobre, poco dopo la OPPO Developer Conference che si terrà il 17 ottobre, con la presentazione di ColorOS 15. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di OPPO, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane.