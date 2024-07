Arrivano finalmente nuovi aggiornamenti riguardanti Oppo Find X8, grazie al celebre informatore Digital Chat Station che ha svelato nuovi interessanti dettagli in merito alla nuova serie di smartphone della compagnia cinese: scopriamoli insieme.

Oppo Find X8: specifiche tecniche e disponibilità

Secondo quanto riportato dal noto informatore, il dispositivo monterà un display OLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5K e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Deciso cambio di rotta quindi per lo schermo che in questo caso sarà piatto, a confronto del display curvo del suo predecessore.

Uno dei punti di svolta più significativi del nuovo modello è rappresentato dall’implementazione della batteria al silicio, che consente di ottenere una maggior autonomia a confronto delle batterie tradizionali. Nessuna informazione specifica in merito alla capacità della batteria, ma possiamo presumibilmente aspettarci un intervallo a cavallo tra i 5100 e i 5500 mAh.

Per quanto riguarda il lato software, Oppo Find X8 uscirà probabilmente con il sistema operativo ColorOS 15, che a detta dello stesso utente garantirà un netto miglioramento nell’esperienza d’uso generale. Secondo le ultime indiscrezioni lo smartphone avrà al suo interno il chip Dimensity 9400, con un super-core Cortex-X5 a una frequenza di 3,4 GHz, 3 super-core Cortex-X4 e infine quattro core Cortex-A7.

Nonostante l’elevata potenza di calcolo garantita da tali core, il chip offrirà una riduzione dei consumi pari al 34%, con un miglioramento delle prestazioni del 18%. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo tre sensori, dei quali il principale, fornito da Sony, presenterà una risoluzione di 5o megapixel. A questo si aggiunge poi un obiettivo periscopico 3X, realizzato in collaborazione con Hasselblad. Stando a quanto riportato da Oppo, la nuova serie introdurrà nuovi algoritmi per l’analisi dell’immagine, consentendo un significativo miglioramento della fotocamera e della qualità degli scatti.

La serie Oppo Find X8 uscirà sul mercato con tre diversi modelli, uno in più rispetto al precedente Oppo Find X7. Secondo le ultime previsioni, i modelli Oppo Find X8 e Oppo X8 Pro vedranno la luce nel mese di ottobre, mentre Oppo Find X8 Ultra sarà immesso sul mercato in un secondo momento, verosimilmente nel primo trimestre del 2025. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla nuova serie da parte di Oppo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.