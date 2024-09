Non dovrebbe mancare poi molto alla presentazione ufficiale delle serie Xiaomi 15 e OPPO Find X8, e in queste ore abbiamo interessanti anticipazioni per entrambi i brand: oltre a dare uno sguardo ai presunti prezzi di vendita di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, possiamo scoprire novità riguardanti le tecnologie di ricarica wireless.

Xiaomi 15 e OPPO Find X8 con ricarica magnetica?

Gli smartphone Android supportano la ricarica wireless già da diversi anni, ma c’è ancora spazio per miglioramenti: a quanto pare Xiaomi e OPPO potrebbero “guardare” in casa Apple (e non solo per la presunta “Dynamic Island”), i cui smartphone dispongono di magneti per allineare le bobine di ricarica e offrire una ricarica più efficiente.

Su Weibo si è espresso il solito Digital Chat Station: in base a quanto riferito OPPO starebbe lavorando a un power bank magnetico che dovrebbe offrire un’esperienza simile a quella MagSafe di Apple sui modelli della serie OPPO Find X8. La fonte ha anche condiviso l’immagine qui in basso, che dovrebbe ritrarre l’accessorio in questione.

Sembra che anche Xiaomi stia lavorando a un caricabatterie wireless magnetico, che dovrebbe risultare particolarmente sottile e spingersi a 30 W. Quest’ultimo sarebbe passato dalle certificazioni CQC in Cina con numero di modello MDY-17-EY, e offrirebbe una ricarica da 65 W e una ricarica wireless da 30 W. In entrambi i casi dovrebbero trattarsi di accessori pensati per i prossimi flagship in arrivo.

Sarà la volta buona per vedere qualcosa di “concreto” dopo le voci che circolano ormai da anni? Per saperne di più dovremo attendere probabilmente qualche settimana, visto che la presentazione della serie OPPO Find X8 dovrebbe avvenire durante il mese di ottobre; discorso simile per la serie Xiaomi 15, che sarà presentata non troppo distante dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, il cui evento è fissato per il 21 ottobre 2024.

Brutte notizie per i possibili prezzi di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro dovrebbero essere tra i primi smartphone Android a disporre del nuovo chipset di punta del produttore californiano. I rumor puntano su prezzi non esattamente bassi per il nuovo chip, e questo potrebbe tradursi in aumenti di prezzo per tanti dei modelli che lo adotteranno. Le ultime dalla Cina parlano di almeno 500 yuan in più per i due flagship della casa cinese: questa volta si dovrebbe partire da 4599 yuan (circa 583 euro al cambio attuale) per Xiaomi 15 e da 5499 yuan (poco meno di 700 euro) per Xiaomi 15 Pro, cifre eventualmente destinate a salire non di poco con il debutto sul mercato globale (con Xiaomi 14 si partì da 999,99 euro in Italia).

La serie dovrebbe vedere miglioramenti a livello fotografico (con triple fotocamere da 50 MP) e display a risoluzione 1,5K e 2K (piatto su Xiaomi 15 e leggermente curvo su Xiaomi 15 Pro), ma al momento non abbiamo certezze sulle versioni globali: vi ricordiamo che coi predecessori la casa cinese decise di non proporre il modello Pro a livello globale, e anche questa volta potrebbe avvenire lo stesso. Continuate a seguirci perché durante le prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, sia in casa Xiaomi sia in casa OPPO.

In copertina Xiaomi 14