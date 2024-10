Nel corso delle ultime ore Zhou Yibao, la figura a capo della serie OPPO Find, ha svelato ufficialmente gran parte delle specifiche tecniche del modello standard di OPPO Find X8: scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo smartphone.

OPPO Find X8: ricarica magnetica e non solo

Secondo quanto riportato da Zhou, il nuovo OPPO Find X8 presenterà un display piatto, con una scocca realizzata in metallo e cornici uniformi su tutti e quattro i lati. Lo smartphone presenterà un design più compatto e leggero rispetto al suo modello precedente: nonostante non siano state svelate le misure precise, Zhou ha dichiarato che lo smartphone presenterà uno spessore pari a circa 7 millimetri, con un peso inferiore ai 200 grammi. Leggermente ridotto il modulo fotocamere sul lato posteriore, con la presenza di un sensore per il teleobiettivo al suo interno. Confermate invece le certificazioni IP68 e IP69, garantendo così resistenza contro acqua e polvere.

Zhou ha poi confermato il supporto alla ricarica wireless da 50 W di potenza, oltre alla funzionalità di ricarica inversa, utile per caricare dispositivi esterni. Proprio a tal proposito emergono dettagli interessanti, dal momento che OPPO Find X8 presenterà il supporto alla ricarica magnetica, sulla falsariga di quanto visto con MagSafe di iPhone. Lo stesso Zhou ha infatti condiviso un video sulla piattaforma Weibo dove cui viene mostrato un powerbank magnetico da 5000 mAh di capacità, che ricaricherebbe il nuovo modello ad una potenza di 50 W, oltre a un caricatore da 50 W. Nel caso specifico della serie OPPO Find X8, sarà necessaria la presenza di un case per il corretto funzionamento dei relativi accessori per la ricarica magnetica.

In aggiunta a questo, la stessa OPPO ha annunciato la sua volontà di far diventare la ricarica wireless uno standard per tutti i modelli della serie Find, andando a comprendere anche la serie Find N, espandendo il suo ecosistema con più accessori compatibili.

Nel caso di OPPO Find X8 Pro, invece, Zhou avrebbe dichiarato che le prime informazioni ufficiali saranno rilasciate dopo la giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese, fissata per oggi. Secondo quanto dichiarato dall’informatore Yogesh Brar, OPPO Find X8 potrebbe presentare un display AMOLED curvo da 6,8 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, accompagnato da un chip MediaTek Dimensity 9400 al suo interno.

Il comparto fotocamere in questo caso potrebbe essere composto posteriormente da 4 sensori da 50 megapixel (di cui un sensore ultrawide e un teleobiettivo con zoom ottico 6x), con un sensore da 32 megapixel presente sul lato anteriore. Atteso in questo caso il tasto Camera Control per l’acquisizione delle foto e la regolazione dello zoom, similmente a quanto abbiamo visto nelle settimane precedenti su iPhone 16. La batteria dovrebbe avere verosimilmente una capacità da 5800 mAh, con ricarica via cavo da 80 W di potenza e, anche in questo caso, il supporto alla ricarica wireless da 50 W.

Non conosciamo ulteriori specifiche tecniche ufficiali, che siamo sicuri non tarderanno ad essere divulgate a breve. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di OPPO, che arriveranno nel corso dei prossimi giorni.