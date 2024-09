Nel corso delle ultime ore OPPO ha confermato l’evento OPPO Developer Conference 2024, che si terrà il prossimo 17 ottobre in Cina. Questa sarà l’occasione per la compagnia per presentare il nuovo sistema operativo ColorOS 15. A questo si aggiungerebbero poi alcune speculazioni dell’informatore Digital Chat Station, che in un post sulla piattaforma Weibo avrebbe condiviso le sue previsioni relative alla data di lancio di OPPO Find X8: scopriamo insieme tutto nel dettaglio.

ColorOS 15: funzionalità AI e non solo

Tra le caratteristiche maggiormente attese del nuovo sistema operativo ColorOS 15 troviamo sicuramente alcuni miglioramenti legati all’ausilio dell’intelligenza artificiale. È dunque verosimile aspettarsi che OPPO Find X8 sarà a tutti gli effetti il primo smartphone a includere la nuova versione del sistema operativo proprietario, basata su Android 15.

Le dichiarazioni rilasciate a tal proposito dalla compagnia sono piuttosto chiare, con un focus sull’intelligenza artificiale, sempre più alla portata di tutti. Secondo i rumor più recenti, ColorOS 15 porterà con sé uno sfondo su più livelli con effetto profondità, la schermata di blocco con effetti dinamici, un centro di controllo separato, miglioramenti nelle animazioni e cambiamenti sostanziali nell’interfaccia utente.

OPPO Find X8: data e specifiche tecniche previste

L’utente Digital Chat Station avrebbe poi suggerito la data di presentazione di OPPO Find X8, che sarà molto probabilmente fissata al prossimo 21 ottobre. Tutti e tre i modelli della nuova serie, rispettivamente OPPO Find X8, Find X8 Pro e Find X8 Pro Satellite Communication monteranno molto probabilmente il nuovo chip Mediatek Dimensity 9400, che verrà forse presentato il 9 ottobre, affiancato da 16 GB di RAM.

L’evento del 21 ottobre potrebbe inoltre coincidere con la presentazione di nuovi dispositivi, tra cui in particolare il tablet OPPO Pad 3, gli auricolari wireless Enco X3 TWS e una nuova variante cromatica di OPPO Watch X.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici speculazioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma a breve da parte della compagnia cinese. Non ci rimane a questo punto che attendere comunicazioni ufficiali da OPPO in merito alla presentazione del nuovo smartphone, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.