Manca davvero poco all’avvio delle promozioni legate alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, evento che andrà in scena l’8 e 9 ottobre e Roborock, uno dei brand leader nella produzione di dispositivi robotici per la pulizia della casa, ha annunciato le proprie offerte relative all’evento.

Come capita spesso, il brand ha deciso di fare un regalo ai propri fan estendendo il periodo di validità delle offerte che inizieranno lunedì 7 ottobre e termineranno domenica 13 ottobre. Tutte le offerte, relative ai dispositivi Roborock, saranno attive sia sullo store presso Amazon sia sullo store online ufficiale del brand.

Vediamo alcuni dei prodotti oggetto della promozione, accomunati dalla semplicità di utilizzo, profondità della pulizia e prestazioni ottimali, gestibili anche da remoto.

Le promozioni Roborock

La selezione di prodotti in promozione è decisamente ampia, e a fine pagina trovate il link per accedere alla pagina speciale sul sito ufficiale di Roborock, in questa pagina invece vi proponiamo alcuni dei modelli più interessanti , grazie anche a sconti che raggiungono i 400 euro rispetto al prezzo di listino.

Roborock Qrevo S

Potenza e comodità al meglio, questo è in sintesi Roborock Qrevo S, un robot aspirapolvere completo e funzionale. Stazione di ricarica completa, in grado di riempire il serbatoio del robot, raccogliere la polvere, lavare i panni e asciugarli con aria calda e, ovviamente, ricaricare il robottino.

Molto buona la potenza di aspirazione, che raggiunge i 7.000 Pa, il design della spazzola evita i grovigli di capelli e i moci rotanti possono essere sollevati per non bagnare i tappeti o i pavimenti durante il ritorno alla stazione. I moci sono sollevati anche durante la ricarica così da migliorare l’aerazione. Può creare una mappa multipiano, pulisce in maniera intelligente ed evita gli ostacoli imprevisti senza che la routine di pulizia venga cambiata.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Qrevo S su Amazon a 539,99 euro invece di 799,99 euro

Roborock S8 MaxV Ultra

È il flagship di Roborock, quello che offre le migliori e più evolute soluzioni tecnologiche. La potenza di aspirazione arriva a ben 10.000 Pa, per pulire a fondo anche i tappeti e raccogliere ogni tipo di sporco, e la tecnologia FlexiArm estende le spazzole laterali in prossimità di mobili e angoli per pulire in maniera impeccabile ogni area della casa.

Anche in questo caso i mop vengono alzati per evitare di bagnare i tappeti o di trascinare lo sporco, e al ritorno alla stazione di ricarica vengono lavati con acqua calda e asciugati con aria calda. La stazione è in grado di aggiungere all’acqua caricata sul robottino anche una soluzione detergente per migliorare la pulizia dei pavimenti e ovviamente raccoglie la polvere aspirata.

SmartPlan permette al robot di determinare il tipo di pulizia necessario per ogni stanza, andando anche a insistere sulle macchie più resistenti.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare S8 MaxV Ultra su Amazon a 1.099 euro invece di 1.499 euro

Roborock Q5 Pro+

Decisamente interessante per chi vuole un robot dal prezzo contenuto, Q5 Pro+ riesce a offrire una serie di funzioni niente male. Potenza di aspirazione di 5.500 Pa, grande autonomia, stazione di ricarica che può raccogliere lo sporco aspirato e una doppia spazzola controrotante ingomma che lavora al meglio sui tappeti e in presenza di peli e capelli.

Il sistema LiDAR permette di mappare rapidamente le stanze di casa, anche su più piani, creando delle aree da evitare per non rompere degli oggetti o semplicemente per delle installazioni temporanee come l’albero di Natale.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Q5 Pro+ a 300 euro invece di 549 euro su Amazon

Roborock Qrevo Pro

Ottimo robot di fascia medio alta, con una buona potenza di aspirazione (7.000 Pa), è particolarmente evoluto nel sistema di lavaggio. Adotta un doppio mocio rotante con tecnologia FlexiArm che li estende per arrivare anche ai bordi di pareti e mobili. I moci possono essere sollevati di 10 millimetri per evitare di trascinare lo sporco e per non bagnare i tappeti e al termine delle operazioni vengono lavati e asciugati a caldo.

Qrevo Pro è in grado di riconoscere le zone particolarmente sporche, tornando a lavarle una seconda volta dopo aver risciacquato i panni, è in grado di riconoscere ostacoli imprevisti e di evitarli senza perdere l’efficienza di pulizia. La mappatura rapida vi permette di iniziare a pulire fin da subito in maniera particolarmente efficiente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Qrevo Pro su Amazon a 679,99 euro invece di 999 euro

Roborock Flexi Lite

Si volete pulire al meglio in casa, magari quegli ambienti dove un robottino andrebbe in difficoltà per i troppi ostacoli, Flexi Lite è la soluzione perfetta. È un dispositivo in grado di raccogliere sporco umido e secco in una sola passata, evitando quindi di dover passare l’aspirapolvere e poi il mocio.

La potenza di aspirazione di 17.000 Pa è sufficiente per raccogliere anche lo sporco più resistente e lasciare il pavimento sempre pulito. Grazie alla tecnologia FlatReach il dispositivo può passare anche sotto ai mobili alti fino a 15 centimetri, per raggiungere con estrema facilità anche quelle aree che erano precluse con le lavapavimenti di generazione precedente.

Lo schermo a LED mostra la carica residua e le informazioni sullo stato, mentre gli avvisi vocali rendono più semplice la risoluzione di eventuali problemi. E al termine della pulizia basta riporlo sulla propria base per avviare la procedura di lavaggio automatico, che sarà seguita dall’asciugatura con acqua calda per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Flexi Lite su Amazon a 299 euro invece di 399 euro

Tutte le offerte Roborock Potete trovare tutti i dispositivi in promozione per la Festa delle Offerte Prime visitando questa pagina su Amazon o l’e-shop ufficiale

Informazione Pubblicitaria