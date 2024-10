Emergenze personali è una delle tante applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View, si tratta di un software che mette a disposizione degli utenti diverse funzionalità, dal rilevamento degli incidenti stradali, alla gestione delle informazioni di contatto per le emergenze, alla possibilità di chiedere aiuto in modo rapido o ricevere informazioni in caso di necessità urgenti.

Per quanto molti siano portati a pensare che si tratti di un’app esclusiva degli smartphone Google Pixel, in realtà non è così, considerando infatti l’utilità dello strumento in questione l’azienda ha deciso di renderlo disponibile tramite il Google Play Store per qualsiasi dispositivo di qualsiasi produttore.

Oggi scopriamo insieme come l’app potrebbe presto ricevere una gradita aggiunta, una nuova opzione utile in un determinato contesto, grazie a quanto individuato da assembledebug.

Emergenze personali sta per ricevere una nuova funzione per il Controllo di sicurezza

Tra le diverse funzionalità presenti nell’app Emergenze personali c’è Controllo di sicurezza, si tratta di una funzione che permette agli utenti di impostare un lasso di tempo specifico per monitorare la propria sicurezza, se l’utente non interagisce con il proprio dispositivo entro il termine prestabilito l’app invia automaticamente la posizione ai contatti di emergenza designati. L’utente ha comunque facoltà sia di inviare manualmente la propria posizione, sia di chiamare i servizi di emergenza durante l’utilizzo di Controllo di sicurezza ma, una funzione che attualmente non è disponibile, è la possibilità di estendere il tempo impostato inizialmente costringendo di fatto l’utente a interrompere la funzionalità e riattivarla con un limite di tempo superiore.

Tuttavia, come potete notare dalle immagini qui sopra, lo sviluppatore citato in apertura è riuscito ad individuare una nuova opzione nella versione 2024.09.19.678917908.1 dell’app Emergenze personali: si tratta di un nuovo pulsante “Aggiungi tempo” che consentirà di aumentare il limite temporale inizialmente impostato per il Controllo di sicurezza. Gli utenti potranno quindi evitare di interrompere la funzionalità in questione, potendo estendere il tempo a disposizione grazie ad una serie di opzioni pre impostate (5, 10, 15, 30 minuti) o scegliendo una durata personalizzata.

Al momento la novità non risulta ancora disponibile per gli utenti, ma non dovrebbe mancare poi molto prima che venga implementata su larga scala; qualora foste utilizzatori del software in questione e voleste essere sicuri di non perdervi la novità vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, grazie al quale controllare l’eventuale disponibilità di aggiornamenti.