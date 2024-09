Quello delle batterie è un argomento piuttosto caldo nel settore della tecnologia mobile, in quanto i vari produttori non sono in grado di garantire agli utenti miglioramenti paragonabili a quelli che le altre tecnologie invece offrono.

Basti pensare, ad esempio, alla crescente potenza di calcolo dei processori o alle funzionalità IA per rendersi conto di come le batterie dei dispositivi mobile e l’autonomia che garantiscono con il passare degli anni siano sostanzialmente quasi “ferme”.

Ebbene, delle novità a tal riguardo potrebbero arrivare da Samsung Electro-Mechanics, che sta testando una nuova batteria interamente a stato solido per i dispositivi indossabili.

Samsung ha scelto le batterie a stato solido

A differenza delle batterie agli ioni di litio che sono impiegate allo stato attuale, la nuova batteria di Samsung non ha elettroliti liquidi e può contare su una densità energetica molto più elevata.

La nuova batteria di Samsung Electro-Mechanics è allo stato attuale in fase di test con alcuni clienti dell’azienda ma l’obiettivo è riuscire ad arrivare alla produzione di massa nel 2026.

Progettata per dispositivi indossabili, questa batteria potrebbe fare il suo debutto sulla serie Samsung Galaxy Watch9 nel 2026, per poi trovare spazio anche in altri dispositivi del colosso coreano, come le cuffie della gamma Galaxy Buds e nuove generazioni di Galaxy Ring.

Tra i principali punti di forza delle batterie allo stato solido vi sono non solo una durata maggiore e una maggiore densità energetica ma anche un miglioramento della sicurezza e meno probabilità di surriscaldarsi.

Ed ancora, tra i vantaggi delle batterie a stato solido vi è la possibilità di realizzarle in vari formati, caratteristica che assume grande importanza nel momento in cui vanno utilizzate su piccoli dispositivi indossabili (con dimensioni che vanno da millimetri a centimetri a seconda delle esigenze).

Il principale problema è legato ai costi di produzione, più elevati rispetto a quelli delle batterie agli ioni di litio ma ciò probabilmente non fermerà Samsung, che pare abbia ormai deciso di puntare su questa nuova tecnologia.