Diversi produttori del settore smartphone hanno creato dei veri e propri ecosistemi, con tanti dispositivi di categorie differenti. Oltre allo smartphone, infatti, ci sono il tablet, il computer e vari accessori “indossabili” come le cuffie true wireless, lo smartwatch e, come ultima novità per il mondo tech, gli anelli smart. Da ricordare anche i visori, che, come conferma il totale fallimento dell’Apple Vision Pro, non sono riusciti a trovare ancora spazio sul mercato, e gli occhiali smart.

Per gli utenti c’è il bisogno (spesso indotto dai produttori stessi) di avere tanti device. Questa necessità, però, si può trasformare in una vera e propria fonte di stress. A evidenziarlo è una nuova indagine di HONOR, azienda che, con la sua gamma di dispositivi, punta a convincere gli utenti ad avere tanti device.

Il sondaggio commissionato da HONOR, in occasione del lancio del nuovo Magic V3, conferma che i lavoratori che utilizzano quotidianamente più device sono soggetti a uno stress mentale maggiore. Vediamo i risultati dell’indagine diffusa da HONOR in queste ore.

Tanti device? Potresti essere stressato

Secondo i dati emersi dall’indagine, quasi 9 italiani su 10 utilizzano fino a quattro dispositivi ogni giorno, durante la propria attività lavorativa. Il 28% dei lavoratori riconosce l’importanza di questi dispositivi che possono rappresentare un valido strumento per migliorare la propria attività lavorativa. Nello stesso tempo, però, il 21% si sente sopraffatto, soprattutto dalle tante notifiche che arrivano sui vari dispositivi. Per il 17% degli intervistati, le notifiche superano quota 30 al giorno.

Una piccola percentuale degli intervistati, l’8%, ha dichiarato di avere difficoltà a tenere sotto controllo tutti i dispositivi e le relative notifiche. Secondo il 10% degli intervistati, inoltre, trasportare tutti i dispositivi nel tragitto casa-lavoro può influire in modo negativo sulla propria salute. Complessivamente, i lavoratori arrivano a trasportare ogni giorno una borsa da 5 chilogrammi e il peso dei device ha un impatto da non sottovalutare.

Una fetta rilevante degli italiani preferirebbe un dispositivo all-in-one: per un quarto degli intervistati, infatti, la soluzione migliore sarebbe avere un unico dispositivo in grado di sostituire tutti gli altri. Secondo i risultati del sondaggio, inoltre, la metà degli italiani sarebbe disposta a pagare un sovrapprezzo per avere un solo dispositivo. Per il 16% degli intervistati, inoltre, un telefono pieghevole potrebbe semplificare la vita.

È il momento di scegliere un pieghevole?

L’indagine di HONOR è chiaramente legata al lancio del nuovo Magic V3 che punta (anche) a soddisfare le esigenze di alcuni utenti italiani, interessati a un unico dispositivo in grado di gare più cose, garantendo la massima produttività durante la giornata lavorativa ma anche intrattenimento e funzionalità smart.

Tony Ran, Presidente di HONOR EU, ha dichiarato: “La ricerca mostra che i professionisti sono appesantiti, sia fisicamente sia, soprattutto, psicologicamente, dai loro dispositivi. Tuttavia, abbandonare completamente la tecnologia non è pensabile, ma innovarla sì. Ecco perché abbiamo sviluppato HONOR Magic V3 per fornire una soluzione semplice e olistica al problema del sovraccarico tecnologico e alleviare lo stress mentale determinato dal numero di dispositivi”.