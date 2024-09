Il web è un luogo sconfinato e pieno di risorse che, per coloro che non possiedono le adeguate conoscenze può al contempo nascondere diverse insidie; Google è consapevole di ciò ed è per questo che nel 2017 lanciò Be Internet Awesome, un programma il cui scopo era quello di insegnare ai bambini i principi base della sicurezza online, affrontando argomenti come saper riconoscere le truffe, creare password complesse e la condivisione di informazioni personali online.

Secondo l’azienda il programma ha riscosso un notevole successo, venendo utilizzato da oltre 100 milioni di bambini dal suo lancio; alla luce di ciò il colosso di Mountain View ha deciso di alzare il tiro e rendere maggiormente fruibili queste tipologie di nozioni per i più piccoli, rendendo il tutto più divertente sfruttando uno dei videogiochi più amati ad oggi dai bambini: Roblox.

Be Internet Awesome World è il nuovo gioco di Google su Roblox per insegnare i fondamenti della sicurezza online

Se avete figli o nipoti che armeggiano tra tablet e computer avrete sicuramente già sentito parlare di Roblox, si tratta di uno dei videogiochi online più popolari tra le giovani generazioni, tanto da vantare quasi 80 milioni di utenti attivi al giorno. È proprio per questo motivo che Google ha scelto questa piattaforma, la diffusione del gioco può potenzialmente contribuire ad aumentare notevolmente il bacino di utenza, senza contare che trattandosi di un gioco online nasconde a sua volta alcune insidie per i più piccoli, soprattutto se un adulto non ha avuto l’accortezza di creare loro un account con determinate limitazioni.

Ad ogni modo, nella nuova esperienza Be Internet Awesome World gli utenti esploreranno il mondo degli Internauts, potendo acquisire nozioni utili su come navigare in vari scenari, sulle insidie del mondo online e di quello reale, ricevendo una serie di suggerimenti per aumentare la propria sicurezza e migliorare le proprie capacità di pensiero critico.

Google ha sviluppato diversi giochi all’interno di Be Internet Awesome World su Roblox, ognuno basato su uno specifico argomento di sicurezza spaziando dall’identificazione dei tentativi di phishing alla pratica della gentilezza online; i giocatori ricevono feedback immediati così da imparare attraverso i propri errori e potendo tentare più volte.

Il colosso di Mountain View ha quindi deciso di rafforzare le lezioni di sicurezza online del precedente progetto, avvalendosi di Roblox per raggiungere ancora più utenti. Se i vostri figli o nipoti sono soliti trascorrere del tempo in quel modo virtuale, consigliategli di dare un’occhiata alla novità.