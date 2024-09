Sembra che negli ultimi tempi il colosso di Mountain View stia dedicando particolari attenzioni e risorse a Google Foto, l’app che funge da galleria predefinita per gli smartphone dell’azienda ma che viene al contempo utilizzata anche dagli utenti in possesso di dispositivi differenti, grazie alle sue numerose funzionalità.

Nel corso delle ultime settimane, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, come siano state rese disponibili le nuove Raccolte, come l’app stia sperimentando nuove opzioni per gestire meglio i contenuti, o ancora come sia stato risolto un fastidioso problema con la ricerca delle immagini.

Oggi invece, grazie agli sforzi del cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme quella che potrebbe essere una futura novità per Google Foto, in grado di semplificare la vita degli utenti.

Google Foto potrebbe presto ricevere una nuova barra degli strumenti mobile per gli album

Nell’attuale versione di Google Foto, sotto l’immagine di copertina degli album, gli utenti hanno a disposizione i pulsanti Condividi e Aggiungi; scorrendo l’album fotografico però, questi pulsanti vengono spostati nella parte superiore dello schermo, rendendo l’interazione con essi più difficoltosa, soprattutto utilizzando una sola mano. Secondo quanto condiviso, lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato una comoda novità al riguardo nella versione 7.1 dell’app.

Come potete notare dagli screenshot presenti nella galleria qui sopra, Google sembra intenzionato a introdurre una nuova barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Scorrendo l’album essa scompare, ma è sufficiente scorrere nuovamente verso l’alto per farla ricomparire; oltre a fornire una posizione decisamente più comoda per interagire con i pulsanti Condividi e Aggiungi, la nuova barra degli strumenti aggiunge un pulsante dedicato alla modifica.

Il video qui sopra ci mostra brevemente il funzionamento del pulsante Modifica, non si tratta di una novità assoluta considerando che le stesse funzionalità erano raggiungibili grazie all’omonima opzione nel menù contestuale, ma il nuovo posizionamento le rende senza dubbio più accessibili; ad ogni modo il nuovo pulsante permetterà all’utente di riorganizzare l’ordine in cui le foto appaiono nell’album, rimuovere foto, modificare il nome dell’album e aggiungere una descrizione.

Le novità sopra esposte non sono al momento disponibili per gli utenti nell’ultima versione di Google Foto, tuttavia lo sviluppatore ipotizza un lancio in forma stabile in tempi relativamente brevi; qualora voleste essere sicuri di non perdervi le nuove versioni dell’app, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, grazie al quale potrete controllare l’eventuale disponibilità di nuovi update.