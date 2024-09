Con Google Assistant e Google Gemini il colosso di Mountain View sta attraversando una fase complicata, generando confusione anche per gli utenti.

Ora tocca ai possessori delle cuffie Google Pixel Buds Pro sperimentare in prima persona questo concetto, in quanto alcuni utenti sono stati informati da Google Assistant che non è più possibile fargli leggere le notifiche tramite la pressione prolungata sulle cuffie.

La funzionalità offre un’alternativa più discreta rispetto a pronunciare “Ok Google, leggi le notifiche” e sembra utile soprattutto quando si indossano le cuffie, ma gli utenti non vengono avvisati dell’esistenza di nuove notifiche, quindi il comando potrebbe essere pronunciato invano.

La pressione prolungata non consente più per leggere le notifiche su Pixel Buds Pro

Attualmente questa modifica non è ampiamente implementata, in quanto sembra trattarsi di un aggiornamento lato server, ma il messaggio che alcuni utenti hanno ricevuto suggerisce che si tratta di un cambiamento intenzionale da parte di Google piuttosto che di un bug.

Questo fatto potrebbe avere a che fare con l’imminente arrivo delle cuffie Google Pixel Buds Pro 2 equipaggiate con Google Gemini.

In precedenza è emerso che Google stava lavorando per consentire a Gemini di leggere le notifiche delle app proprio come Google Assistant, ma bisognerà vedere se ci sarà parità di funzionalità e se Gemini sarà una sostituzione completa sulle cuffie. Sugli smartphone si può continuare a usare Google Assistant, ma non è chiaro se sarà così anche con Gemini.