Google ha iniziato a rilasciare una versione aggiornata dell’app Gemini, semplificando la schermata iniziale su Android, seguendo lo stesso stile già rilasciato per la versione web. Questo nuovo aggiornamento introduce un’interfaccia molto più pulita rispetto a quella precedente, offrendo così un esperienza più intuitiva per gli utenti.

Fino a poco tempo fa, la schermata iniziale di Gemini su Android era caratterizzata dalla presenza del logo “Gemini Advanced” in alto, seguito da un carosello di suggerimenti che l’utente poteva nascondere a propria discrezione. Al di sotto, c’era una lista chiamata “Chat e Gem”, che permetteva di accedere rapidamente alle conversazioni attive e ai contenuti salvati. Insomma, l’interfaccia si presentava piuttosto ricca di elementi, ma a tratti complessa da navigare per chi cercava un’esperienza più minimale.

Con quest’ultimo aggiornamento, il tutto è stato ridotto all’essenziale. Infatti, la nuova schermata si apre con un saluto personale “Ciao, [nome]”, al centro della schermata. Inoltre, è stata introdotta una nuova icona a forma di nuvola, posizionata dal lato opposto del selettore dell’account, che permette di accedere rapidamente alle conversazioni recenti e ai “Gem”, ovvero i contenuti salvati dall’utente. Questo design richiama il menù di navigazione già presente nella versione web di Gemini.

Rimane invariata anche la casella di testo per le chat, situata in basso. Oltre a permettere di interagire con il sistema, rimane l’unico indicatore per capire la versione di Gemini in uso: infatti, sebbene non ci siano differenze estetiche significative tra le due, le funzionalità avanzate saranno disponibili o meno in base al tipo di abbonamento scelto, che può essere gratuito o a pagamento (Gemini Advanced).

Il nuovo design, caratterizzato da uno stile minimalista e funzionale, si ispira alla famosa homepage di Google Search, nota per il suo layout pulito e diretto. Questa semplificazione consente di concentrarsi meglio sull’uso dell’app. Il nuovo design è già disponibile su diversi dispositivi Android, mentre per gli utenti iPhone non è ancora arrivato.