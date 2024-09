Dopo il lancio sul Web l’anno scorso, i segni di spunta blu introdotti in Gmail per verificare i mittenti saranno presto disponibili anche nell’app mobile.

Gmail mostrerà il segno di spunta blu verificato per i mittenti che hanno adottato Brand Indicators for Message Identification (BIMI) con un marchio registrato (VMC). Google afferma che “BIMI promuove un ulteriore livello di sicurezza per Gmail richiedendo un’autenticazione e una verifica rigorose dei loghi prima che vengano visualizzati in Gmail come avatar”.

L’app Gmail mostrerà il segno di spunta blu per i mittenti verificati

Google spiega che sui dispositivi mobili il segno di spunta blu verificato apparirà tra il nome del mittente e la data e toccandolo verrà visualizzato il seguente messaggio: “Il mittente di questa e-mail ha verificato di essere il proprietario del dominio […] e del logo nell’immagine del profilo”.

La società annuncia inoltre che Gmail ora supporta Common Mark Certificates (CMC), un nuovo tipo di certificato BIMI rilasciato dalle autorità di certificazione (CA) che consente a una gamma più ampia di mittenti di utilizzare BIMI che potrebbero non avere il marchio registrato richiesto per un certificato di marchio verificato (VMC). Con CMC, l’avatar del mittente verrà visualizzato senza il segno di spunta di verifica di Gmail visualizzato per le VMC.

Google fa sapere che i segni di spunta blu in Gmail verranno implementati per Android e iOS nelle prossime settimane per gli account Google personali e Workspace.