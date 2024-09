Microsoft Office è da sempre la suite da ufficio preferita dagli utenti di PC, grazie alla presenza di applicativi conosciuti come Word, Excel e Power Point, senza dimenticare tutte le altre app incluse nella versione Professional Plus 2021. Per molti però il prezzo di acquisto è uno scoglio invalicabile, visto che il prezzo di listino supera i 400 euro, una spesa che non è sempre giustificabile con l’uso casalingo.

Godeal24 Autumn Sale

Godeal24, con la sua Autumn Sale, viene incontro agli utenti che si trovano nella necessità di acquistare un pacchetto Office, ma anche di acquistare una licenza di Windows, per effettuare un aggiornamento da una versione precedente o perché è appena stato acquistato un nuovo PC, offrendo prezzi decisamente convenienti, che possono diventare ancora più favorevoli acquistando pacchetti multilicenza.

Se avete più computer in casa (fratelli, figli, genitori) o se volete condividere lo sconto con i vostri amici, ci sono infatti pacchetti da 2-3-5 licenze che fanno scendere ulteriormente il prezzo. Se una chiave di attivazione di Microsoft Office 2021 Pro Plus costa (in promozione) 27,25 euro, il pacchetto da 5 vi consente di risparmiare 10 euro a licenza, visto che ognuna vi costerà appena 17,25. Ma vediamo nel dettaglio i prodotti e i prezzi di questa promozione, che ovviamente include anche Windows 10 e Windows 11:

Per ottenere i seguenti prezzi invece dovrete utilizzare il codice sconto SGO62 per ottenere uno sconto del 62% rispetto al prezzo standard. Il prezzo finale è quello indicato.

Con il codice SGO50 otterrete invece uno sconto del 50% su queste chiavi:

Gli amministratori di rete invece potranno acquistare pacchetti da 50 o 100 chiavi, così da aggiornare tutti i computer della rete interna.

Non poteva mancare una selezione dei migliori applicativi, per colmare le lacune di Windows o per tenere sempre in ordine il vostro computer.

Ricordate che potete pagare tutti i vostri acquisti su Godeal24 con PayPal e che è a vostra disposizione un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, semplicemente utilizzando questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria